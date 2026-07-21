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சிக்கிமில் சுரங்கப்பாதை சரிந்து விபத்து தொழிலாளர்கள் 10 பேர் பரிதாப பலி

சிக்கிமில் சுரங்கப்பாதை சரிந்து விபத்து தொழிலாளர்கள் 10 பேர் பரிதாப பலி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM

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கேங்டாக்: சிக்கிமில் சுரங்கப்பாதை இடிந்து விழுந்ததில் தொழிலாளர்கள் 10 பேர் பலியாகினர். இடிபாடுகளில் சிக்கிய 15க்கும் மேற்பட்டோரை மீட்கும் பணி நடந்து வருகிறது.

வடகிழக்கு மாநிலமான சிக்கிமில், முதல்வர் பிரேம் சிங் தமாங் தலைமையில், சிக்கிம் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு நாம்ச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஜோலுங்கே என்ற இடத்தில் டீஸ்டா நிலை – 6 நீர்மின் திட்டத்துக்கான சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இங்கு, நேற்று முன்தினம் மாலை 3:30 மணிக்கு வழக்கம்போல் பணி நடந்தது. திட்ட அதிகாரிகள் உட்பட 25க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக சுரங்கப்பாதையின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்தது. இதில், பாறைகள் சரிந்து விழுந்து, குறுகலாக இருந்த சுரங்கப்பாதையின் நுழைவுவாயிலை மூடியது. இதனால், தொழிலாளர்கள் அனைவரும் அங்கேயே சிக்கினர். பாறைகள் இடிந்து விழுந்ததில், நிலப்பகுதியில் இயற்கையாகவே இருந்த மீத்தேன் வாயு வெடித்து சிதறியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால், சுரங்கப்பாதையில் சிக்கிய தொழிலாளர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினர் இரவுபகலாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு, நுழைவுவாயில் பகுதியில் இருந்த இடிபாடுகளை அகற்றினர். இதையடுத்து, முதற்கட்டமாக சுரங்கப் பாதையில் இருந்து 10 தொழிலாளர்கள் நேற்று காலை சடலமாக மீட்கப்பட்டனர்.

எஞ்சியுள்ள 15க்கும் மேற்பட்டோரை மீட்கும் பணி வேகமாக நடந்து வருகிறது. மேலும் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்ககூடும் என அஞ்சப்படுகிறது. இறந்தவர்களில், ஏழு பேரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. நான்கு பேர் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றும், எஞ்சியவர்கள் அசாம், பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.

சம்பவ இடத்தில் வாயு கசிவு தொடர்வதால், மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு தலைசுற்றல் மற்றும் மயக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கையுடன் மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன.

விபத்து பகுதியில் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குமாறும், மீட்புப் பணிகளை விரைவுபடுத்துமாறும் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு சிக்கிம் முதல்வர் பிரேம் சிங் தமாங் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

விபத்து குறித்து முதல்வர் பிரேம் சிங் தமாங்கிடம் கேட்டறிந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா 50,000 ரூபாயும் நிவாரணமாக அறிவித்துள்ளார்.

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