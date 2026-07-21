பாம்பு கடித்து உயிரிழந்ததாக போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து ரூ.64 லட்சம் மோசடி பெண் டாக்டர் உட்பட 19 பேர் கைது

பாம்பு கடித்து உயிரிழந்ததாக போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து ரூ.64 லட்சம் மோசடி பெண் டாக்டர் உட்பட 19 பேர் கைது
பாம்பு கடித்து உயிரிழந்ததாக போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து ரூ.64 லட்சம் மோசடி பெண் டாக்டர் உட்பட 19 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
பிலாஸ்பூர், ஜூலை 22–
சத்தீஸ்கரில் பாம்பு கடித்து உயிரிழந்ததாக போலி பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை தயாரித்து 64 லட்சம் ரூபாய் சுருட்டிய பெண் டாக்டர், வழக்கறிஞர், ஊர்காவல் படையினர் உட்பட 19 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சத்தீஸ்கரில் இயற்கை சீற்றங்கள், வனவிலங்குகள் தாக்குதல், பாம்பு கடி ஆகியவற்றால் எதிர்பாராமல் உயிரிழக்க நேர்ந்தால், அந்த குடும்பத்தினருக்கு மாநில அரசு 4 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கி வருகிறது.
இந்நிலையில் இயற்கை மரணம், தற்கொலை, புற்றுநோய் போன்ற காரணங்களால் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை பயன்படுத்தி, பாம்பு கடித்து இறந்ததாக போலி பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை உட்பட இதர ஆவணங்களை தயாரித்து ஒரு கும்பல் மோசடி செய்து அரசின் இழப்பீட்டு தொகையை பெற்று வந்தது அம்பலமாகி உள்ளது.
இது குறித்து சத்தீஸ்கரின் பிலாஸ்பூர் மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.எஸ்.பி., ரஜ்னீஷ் சிங் கூறியதாவது:
பிலாஸ்பூரில் உள்ள சத்தீஸ்கர் மருத்துவ கல்லுாரிக்கு வரும் சடலங்கள் குறித்து ஊர்காவல் படையினர், வழக்கறிஞர் தலைமையில் இயங்கும் மோசடி கும்பலுக்கு தகவல் அளிப்பர்.
அதன் அடிப்படையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தை அணுகும் அந்த கும்பல், பாம்பு கடியால் உயிரிழந்ததாக பொய் கூற வைத்து இந்த மோசடியை அரங்கேற்றியுள்ளனர். இதற்கு உடந்தையாக இருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு 50,000 ரூபாய் மட்டும் வழங்கி விட்டு, எஞ்சிய 3.50 லட்சம் ரூபாயை அவர்கள் பங்கிட்டு கொள்கின்றனர். கடந்த 2019 முதல் 2024 வரை மட்டும் 16 சடலங்களுக்கு போலியாக பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை தயார் செய்து கொடுத்து 64 லட்சம் ரூபாய் வரை மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
நேர்மையான சில அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள் நம்ப வேண்டும் என்பதற்காக பாம்பு கடித்தது போல, சடலத்தில் செயற்கையான காயங்களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்த மோசடி தொடர்பாக பெண் டாக்டர் பிரியங்கா சோனி, 37, அவரது கூட்டாளியும் வழக்கறிஞருமான ஹீரா பிரசாத், வங்கி ஊழியர், ஊர்காவல் படையினர் என 19 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களிடம் இருந்து போலி அரசு முத்திரைகள், ஆவணங்கள், ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மோசடியில் தொடர்புடைய பிற அரசு ஊழியர்கள் குறித்தும் தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது.