கார் – லாரி மோதல் ம.பி.,யில் 6 பேர் பலி

ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
போபால், ஆக. 10–
மத்திய பிரதேசத்தில் லாரி மோதியதில் காரில் சென்ற குஜராத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பயணியர் உயிரிழந்தனர்.
மத்திய பிரதேசத்தின் உஜ்ஜைன் நகரில் இருந்து இரும்பு பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு லாரி ஒன்று சென்றது. தார் மாவட்டத்தின் பத்னாவார் அருகே நேற்று பிற்பகலில், பத்னாவார் – உஜ்ஜைன் சாலையில் அந்த லாரி, விதிகளை மீறி சாலையின் எதிர்திசையில் சென்றது.
அப்போது உஜ்ஜைன் நோக்கி சென்ற கார் மீது பயங்கர வேகத்தில் மோதியது. இதில் கார் பலத்த சேதமடைந்ததுடன், அதில் பயணித்த குஜராத்தை சேர்ந்த ஆறு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இவர்களில் மூவர் ஆண்கள், மற்ற மூவர் பெண்கள்; மேலும் ஒருவர் காயம் அடைந்தார்.
போலீசார் விரைந்து வந்து உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விசாரணையில் டிரைவர் போதையில் லாரியை இயக்கியது தெரியவந்தது. விபத்தை ஏற்படுத்திய டிரைவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.