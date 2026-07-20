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கார் மீது லாரி மோதி தீப்பிடித்தது மஹா., விபத்தில் 6 பேர் உயிரிழப்பு

கார் மீது லாரி மோதி தீப்பிடித்தது மஹா., விபத்தில் 6 பேர் உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM

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வார்தா, ஜூலை 21–

மஹாராஷ்டிராவின் மும்பை – நாக்பூர் சம்ருதி எக்ஸ்பிரஸ் சாலையில் நின்றிருந்த காரின் பின்பகுதியில் லாரி மோதியதில் இருவாகனங்களும் தீப்பிடித்து எரிந்தன. இதில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர்.

மஹா.,வின் வார்தா மாவட்டத்தில் உள்ள மும்பை – நாக்பூர் சம்ருதி எக்ஸ்பிரஸ் சாலையில் விருல் கிராமம் அருகே நேற்று அதிகாலை 3:00 மணியளவில் சென்ற எத்தனால் ஏற்றிய கண்டெய்னர் லாரி திடீரென சாலையில் கவிழ்ந்தது.

இதனால் அப்பகுதியில் வாகன போக்குவரத்து தடைபட்டது. அப்போது சாலையில் நின்றிருந்த காரின் பின்பகுதியில் லாரி ஒன்று திடீரென பயங்கர வேகத்துடன் மோதியது. இதில் இரு வாகனங்களும் தீப்பிடித்து எரிந்தன. இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த நான்கு பேரும், லாரியில் டிரைவர் உட்பட இருவர் என மொத்தம் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர்.

போலீசார், தீயணைப்புவீரர்கள் விரைந்து வந்து மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டனர். சாலையில் கவிழ்ந்த லாரியில் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய எத்தனால் இருந்ததால் பாதுகாப்பு கருதி அதை முழுதும் வெளியேற்றிய பின்னரே லாரியை அங்கிருந்து மீட்புப்படையினர் அகற்றினர்.

கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதை அடுத்து அடுத்த சில மணி நேரத்துக்கு சம்ருதி சாலையை பயன்படுத்த வேண்டாம் என வாகன ஓட்டிகளை போக்குவரத்து போலீசார் கேட்டுக்கொண்டனர்.

இந்த சம்ருதி எக்ஸ்பிரஸ் சாலையில் 2024ல் 137 விபத்துக்கள் ஏற்பட்ட நிலையில் கடந்த ஆண்டு இது 185 ஆக அதிகரித்திருந்ததாக நெடுஞ்சாலைத்துறை போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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