கேரளாவில் குழந்தையின் உயிரை பறித்த மயக்க மருந்து: டாக்டர் மீது வழக்கு
கேரளாவில் குழந்தையின் உயிரை பறித்த மயக்க மருந்து: டாக்டர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:01 PM
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில், உதட்டில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு தையல் போட மயக்க மருந்து தரப்பட்ட நிலையில், ஒன்றரை வயது குழந்தை உயிரிழந்தது.
கேரளாவில் கண்ணூர் மாவட்டம் எரமம் – குட்டூரைச் சேர்ந்த தம்பதி சூரஜ் – விஜிஷா. இவர்களுக்கு ஒன்றரை வயதில் தேவன்ஷ் ஷவுரியா என்ற மகன் இருந்தான். கடந்த 5ம் தேதி வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது, கீழே விழுந்த சிறுவனுக்கு உதடு கிழிந்தது. உடனடியாக, அருகில் மாதமங்கலம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது.
பின், பையனூரில் உள்ள பேபி மெமோரியல் தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிறுவன் அழைத்து செல்லப்பட்டான். அங்கு, அவனுக்கு ‘அனஸ்தீசியா’ எனப்படும், மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டு, உதட்டில் தையல் போட முடிவு செய்யப்பட்டது.
சிகிச்சையின் போது, சிறுவன் தேவன்ஷ் மயங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அதே மருத்துவமனையின் கண்ணூர் கிளையில் மேல்சிகிச்சைக்காக சிறுவன் சேர்க்கப்பட்டான்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இரவு அவன் உயிரிழந்தான். சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் அஞ்சலி பொதுவாலின் அலட்சியம் காரணமாகவே, சிறுவன் உயிரிழந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் போலீசில் புகாரளித்தனர். இதைடுத்து, வழக்குப் பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, கோழிக்கோடு, கண்ணூர், தொடுபுழா, பையனூர் மற்றும் வடகரா ஆகிய இடங்களில் கிளைகளை உடைய பேபி மருத்துவமனை, அலட்சிய சிகிச்சை தொடர்பான குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ளது. இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை:
சிகிச்சையின் போது, மயக்க மருந்து அளிக்கப்பட்ட உடனேயே சிறுவனுக்கு எதிர்பாராதவிதமாக இதய துடிப்பு நின்றது. உடனடியாக செயற்கை சுவாசக் கருவி உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின், தீவிர சிகிச்சைக்காக கண்ணூர் கிளையில் சிறுவன் சேர்க்கப்பட்டான். இந்த விவகாரத்தில், அனைத்து சிகிச்சை நடைமுறைகளும் பின்பற்றப்பட்டது.
சிறுவனின் உயிரை காப்பாற்ற அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. முறையான மருத்துவ கவனிப்பு இருந்தபோதிலும், மயக்க மருந்து அளிக்கப்பட்ட பின் சிக்கல்கள் ஏற்படுவது வழக்கம். சிறுவன் விவகாரத்திலும், இது நடந்துள்ளதாக சந்தேகிக்கிறோம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.