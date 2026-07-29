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– டில்லி சிறப்பு நிருபர் –
கரூர் மாவட்டம் வேலுசாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற த.வெ.க., பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய் அரசுப் பணிக்கான ஆணைகளை வழங்கினார்.
தமிழக அரசின் இந்த பணி ஆணைகளை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை ரத்து செய்தது.
இந்நிலையில், உயர் நீதிமன்ற கிளையின் உத்தரவுக்குத் தடை விதிக்க கோரி தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.
கரூரில் 31 பேருக்கு அரசு பணி ரத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு
கரூரில் 31 பேருக்கு அரசு பணி ரத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM
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– டில்லி சிறப்பு நிருபர் –
கரூர் மாவட்டம் வேலுசாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற த.வெ.க., பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய் அரசுப் பணிக்கான ஆணைகளை வழங்கினார்.
தமிழக அரசின் இந்த பணி ஆணைகளை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை ரத்து செய்தது.
இந்நிலையில், உயர் நீதிமன்ற கிளையின் உத்தரவுக்குத் தடை விதிக்க கோரி தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.