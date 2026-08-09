‘லாபத்தை தாண்டி விவசாயத்தில் ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கிறது!’
‘லாபத்தை தாண்டி விவசாயத்தில் ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கிறது!’
PUBLISHED ON : ஆக 10, 2026 12:00 AM
தென்னை, பலா மரங்கள் வாயிலாக, ஆண்டுக்கு 30 லட்சம் ரூபாய் லாபம் ஈட்டும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், செரியலுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த குமாரவேல்:
நான் டி.பார்ம் படித்து முடித்து, 11 ஆண்டுகள் மருந்துக் கடை நடத்தி வந்தேன். அப்பா தான் விவசாயம் பார்த்து வந்தார். ஒரு கட்டத்தில், விவசாயத்தை என்னிடம் ஒப்படைத்தார். அப்போது, எங்களது 10 ஏக்கர் நிலத்தில் 700 தென்னை மரங்களும், ஊடுபயிராக 500 பலா மரங்களும் இருந்தன.
கடந்த 2000ம் ஆண்டில் இருந்து அடர் நடவு முறையில் தென்னை, பலா மரங்களை அதிகரிக்க ஆரம்பித்தேன். படிப்படியாக 500 தென்னங்கன்றுகளையும், 1,000 பலா மரக்கன்றுகளையும் நடவு செய்தேன். அனைத்துமே செழிப்பாக வளர்ந்தன.
சூரிய ஒளி கிடைத்தாலே மரங்கள் நன்கு வளர்ந்து விடும். 2018ல் வீசிய, ‘கஜா’ புயலில் ஒரே இரவில், எங்கள் தோட்டத்தில் இருந்த ஏராளமான பலா, தென்னை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. அவற்றை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி, அந்த இடங்களில் வாழை உள்ளிட்ட பயிர்களை நடவு செய்தேன்.
இப்போது மொத்தம், 900 தென்னை மரங்களும், 800 பலா மரங்களும் உள்ளன. பலா மரங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவது, தேவையற்ற கிளைகளை அகற்றுவதோடு சரி; வேறு எந்த பராமரிப்பும் செய்வதில்லை. பலா மரங்களில் இருந்து உதிரக்கூடிய இலைகள் நன்கு மட்கி, மண்ணை வளப்படுத்துகிறது. அதனால், எரு கூட தேவைப்படுவதில்லை. வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகளையும் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து வருகிறேன்.
ஆண்டுக்கு, 800 பலா மரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் பழங்கள் விற்பனை வாயிலாக, 20 லட்சம் ரூபாய் வருமானமும், அனைத்து செலவுகளும் போக, 15 லட்சம் ரூபாய் லாபமும் கிடைக்கிறது. பலாப் பழங்களுக்கு கூடுதலாக விலை கிடைத்தால், லாபமும் கூடும்.
அதேபோல், 900 தென்னை மரங்களில், 1,89,000 காய்களுக்கு குறையாமல் மகசூல் கிடைக்கிறது. ஒரு தேங்காய் குறைந்தபட்சம், 10 ரூபாய் என விற்பனை செய்வதன் வாயிலாக, 18.90 லட்சம் ரூபாய் வருமானமும், அனைத்து செலவுகளும் போக, 15 லட்சம் ரூபாய் லாபமும் கிடைக்கிறது.
மொத்தம், 10 ஏக்கரில் தென்னை, பலா மரங்கள் வாயிலாக, ஓராண்டுக்கு, 30 லட்சம் ரூபாய் உத்தரவாதமான லாபம் கிடைத்து விடும். என் அனுபவத்தில் எவ்வளவு இடர்பாடுகள், நெருக்கடிகள் இருந்தாலும், விவசாயத்தில் கிடைக்கும் ஆத்ம திருப்தி, வேறு எதிலும் கிடைக்காது.
தொடர்புக்கு: 94435 87457.
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