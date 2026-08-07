போர் விமான தலைவர் பயிற்சி முடித்த முதல் பெண் விமானி பாவனா
போர் விமான தலைவர் பயிற்சி முடித்த முதல் பெண் விமானி பாவனா
UPDATED : ஆக 07, 2026 07:53 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
UPDATED : ஆக 07, 2026 07:53 PM ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
புதுடில்லி: இந்திய விமானப்படையின், 'ஸ்குவாட்ரன் லீடர்' பாவனா காந்த், வான் போர் தந்திரப் பயிற்சி மையம் நடத்தும் மிக உயரிய, 'பைட்டர் காம்பாட் லீடர்' எனப்படும், போர் பயிற்சியை முடித்த நாட்டின் முதல் பெண் விமானப் படை விமானி என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
இந்திய விமானப்படையின் தலைசிறந்த போர் பயிற்சி மையமாக, டி.ஏ.சி.டி.இ., எனப்படும், வான் போர் தந்திரப் பயிற்சி மையம் செயல்படுகிறது. அமெரிக்க கடற்படையின் புகழ்பெற்ற, 'டாப் கன்' பயிற்சிக்கு இணையானதாக கருதப்படும் இந்த மையத்தில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போர் விமானிகளுக்கு மட்டுமே மேம்பட்ட வான் போர் தந்திரங்கள், திட்டமிடல் மற்றும் தலைமை பண்புகளுக்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியரில் இந்த பயிற்சி 20 வாரங்கள் நடக்கும். மிக கடினமான இந்த பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட விமானப் படையின் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் பாவனா காந்த், வெற்றிகரமாக பயிற்சியை நிறைவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
இதன் மூலம் இந்திய விமானப் படை வரலாற்றில். 'பைட்டர் காம்பாட் லீடர்' பயிற்சியை நிறைவு செய்த முதல் பெண் போர் விமானி என்ற பெருமையை பெற்றார். இனி அவர் சிக்கலான வான் போர் நடவடிக்கைகளுக்கு தலைமை வகிப்பார்.
விமானப் படையின் முன்னணி போர் தந்திர நிபுணர்கள் வரிசையிலும் அவர் இடம்பிடித்துள்ளார்.
பீஹாரின் தர்பங்கா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பவானா காந்த், பொறியியல் பட்டதாரி. 2016 ஜூனில், இந்திய விமானப்படையின் முதல் பெண் போர் விமானிகள் குழுவில் அவானி சதுர்வேதி, மோகனா சிங் ஆகியோருடன் இணைந்து அதிகாரியாக பணியில் சேர்ந்தார்.
முதலில் 'மிக் - -21' பைசன் விமானத்தை இயக்கிய அவர், பின்னர், 'சுகோய் -- -30 மார்க் 1' போர் விமானத்துக்கு மாறினார்.