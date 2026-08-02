பீஹார் சுயேச்சை எம்.பி., மீது மர்ம நபர் காலணி வீச்சு கத்தியை உருவி கொல்ல முயன்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு

பீஹார் சுயேச்சை எம்.பி., மீது மர்ம நபர் காலணி வீச்சு கத்தியை உருவி கொல்ல முயன்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு
பீஹார் சுயேச்சை எம்.பி., மீது மர்ம நபர் காலணி வீச்சு கத்தியை உருவி கொல்ல முயன்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM
புதுடில்லி, ஆக. 3–
பீஹார் மாநிலம் பூர்னியா தொகுதி சுயேச்சை எம்.பி., பப்பு யாதவ் மீது காலணி வீசிய நபரை ஆதரவாளர்கள் மடக்கி பிடித்தனர். அத்துடன் அவரிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக ஒரு கத்தியையும் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ராமர் கோவிலில் பக்தர்கள் அளித்த நன்கொடைகளில் முறைகேடுகள் நடந்த விவகாரம் நாடு முழுதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரித்து வரும் நிலையில், கோவில் ஊழியர்கள் எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த முறைகேடு தொடர்பாக பீஹார் மாநிலம் பூர்னியா தொகுதி சுயேச்சை எம்.பி.,யான பப்பு யாதவ் கருத்து தெரிவித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அவருக்கு சில அமைப்புகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இந்நிலையில், டில்லிக்கு சென்ற பப்பு யாதவ், நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர், திடீரென அவரை நோக்கி காலணி வீசினார். அத்துடன் அவரை நெருங்கி தாக்க முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. உடனடியாக அருகில் இருந்த ஆதரவாளர்கள் அந்த நபரை மடக்கி பிடித்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக ஒரு கத்தியையும் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய பப்பு யாதவ், ‘‘என்னை கொல்ல பெரிய சதித் திட்டம் தீட்டப்படுகிறது. தினசரி எனக்கு எதிராக கொலை மிரட்டல்கள் வருகின்றன. தற்போதோ என்னை நேரடியாக தாக்க வந்துவிட்டனர். என் மீது காலணி வீசி நபர், மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை உருவியை கொலை செய்யவும் முயன்றார்,’’ என்றார்.
விசாரணையில், பப்பு யாதவ் மீது தாக்குதல் நடத்த முயன்ற நபர் உத்தர பிரதேசத்தின் புலந்த்சாஹர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் என தெரியவந்துள்ளது.
அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடுகள் குறித்த விவகாரத்தில், பப்பு யாதவ் துறவிகளை அவதுாறாக பேசியதால் ஆத்திரத்தில் அவர் மீது தாக்குதல் நடத்த முயன்றதாக கைதான நபர் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார். கத்தியுடன் கூட்டத்திற்குள் அவர் வந்தாரா? என்பது குறித்து போலீசார் விரிவாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே இந்த சம்பவத்திற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பவன் கெரா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:
அமைதியான முறையில் போராடும் மாணவர்களை ஒடுக்க தீவிரம் காட்டும் டில்லி போலீசார், எதிர்க்கட்சி எம்.பி., ஒருவருக்கு போதிய பாதுகாப்பு அளிக்க தவறிவிட்டது. டில்லி போலீஸ் கமிஷனராக அனுராக் குமார் பொறுப்பேற்றது முதல், போலீஸ் துறையின் செயல்பாடு மோசமாக இருக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.