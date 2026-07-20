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உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் மசோதா லோக்சபாவில் அறிமுகம்

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் மசோதா லோக்சபாவில் அறிமுகம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:31 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:31 PM

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– நமது சிறப்பு நிருபர் –: உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் மசோதா லோக்சபாவில் நேற்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் தற்போதைய நிலவரப்படி, தலைமை நீதிபதியுடன் சேர்த்து, மொத்தம் 34 நீதிபதிகள் இருக்கின்றனர். இந்த எண்ணிக்கையை, 38 ஆக உயர்த்த முடிவு செய்த மத்திய அரசு, சில மாதங்களுக்கு முன் அவசர சட்டத்தை பிறப்பித்தது. இதற்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவும் ஒப்புதல் அளித்தார்.

இதன் மூலம், நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை, 38 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது. நம் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி, அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தால், ஆறு மாதங்களுக்குள் மசோதாவை கொண்டு வந்து பார்லி.,யில் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

அந்த வகையில், லோக்சபாவில் நேற்று, பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய சட்டத் துறை அமைச்சருமான அர்ஜுன் ராம்மேக்வால், எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கிடையே, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை திருத்த மசோதா – 2026-ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். அவசர சட்டத்திற்கு பதிலாக இந்த புதிய மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

ஆளும் பா.ஜ., தலைமையிலான தே.ஜ., கூட்டணி அரசுக்கு இரு சபைகளிலும் பெரும்பான்மை இருப்பதால், இந்த மசோதா எளிதாக நிறைவேறிவிடும். கடைசியாக, 2019ல், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டது. அப்போது, தலைமை நீதிபதி நீங்கலாக, நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை, 30-லிருந்து 33 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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