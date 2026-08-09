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/செய்திகள்/இந்தியா/ பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ.,வின் மகளை ஏமாற்றி திருமணம் செய்தவர் கைது

பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ.,வின் மகளை ஏமாற்றி திருமணம் செய்தவர் கைது

பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ.,வின் மகளை ஏமாற்றி திருமணம் செய்தவர் கைது

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில், போலி அடையாளங்களை பயன்படுத்தி, பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., ஞான திவாரியின் மகள் பிரக்யாவை திருமணம் செய்த பிரஹர் திரிவேதி என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

உ.பி.,யில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள சீதாப்பூர் மாவட்டத்தின் சேவதா தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ.,வாக, அக்கட்சியின் ஞான திவாரி உள்ளார். இவரது மகளும், டாக்டருமான பிரக்யாவுக்கும், அதே மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரஹர் திரிவேதி என்பவருக்கும், 2024ல் திருமணம் நடந்தது.

திருமணத்திற்கு முன், பிரஹர் திரிவேதியின் தந்தை அனுஜ் திரிவேதி, தன்னை மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையைச் சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் என, அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார். திருமணத்திற்கு பின், இரண்டரை ஆண்டுகள் கழித்து, பிரஹர் திரிவேதியின் பின்னணி குறித்த தகவல்கள் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் ஞான திவாரியின் குடும்பத்திற்கு தெரிய வந்தது.

போலி அடையாளங்களை பயன்படுத்தி, மஹாராஷ்டிரா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில், திருமண ஆசை காட்டி, 25 பெண்களிடம் இருந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாயை பிரஹர் திரிவேதி ஏமாற்றியது, ஞான திவாரி குடும்பத்துக்கு தெரிய வந்தது. இது குறித்து ஞான திவாரி அளித்த புகாரின்படி வழக்குப் பதிந்த போலீசார், பிரஹர் திரிவேதி, அவரது தந்தை அனுஜ் திரிவேதி ஆகியோரை கைது செய்தனர்.

தன் மகளை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விட்டதாகவும், அந்த குடும்பத்துடனான உறவு முடிவுக்கு வந்து விட்டதாகவும், சமூக ஊடகத்தில், தன் மகளுடன் கண்ணீர் மல்க ஞான திவாரி வீடியோ வெளியிட்டார்.

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