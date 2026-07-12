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மும்பை தாஜ் ஹோட்டலுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

மும்பை தாஜ் ஹோட்டலுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM

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மும்பை: மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள பிரபல தாஜ் நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. சோதனையில், அது வதந்தி என, தெரியவந்தது.

மஹாராஷ்டிர தலைநகர் மும்பையில், பிரபல தாஜ் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல் உள்ளது. இந்த ஹோட்டலில், மும்பையைச் சேர்ந்த பிரபல தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக, மும்பை போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, 12:15 மணிக்கு மர்ம நபர் ஒருவர் தொலைபேசியில் தெரிவித்து இணைப்பை துண்டித்தார்.

இதையடுத்து, மும்பை போலீசார் வெடிகுண்டு நிபுணர்களுடன் இணைந்து தாஜ் ஹோட்டலில் சோதனை நடத்தினர். வரவேற்பறை, நீச்சல் குளம், விருந்து கூடங்கள், உணவகங்கள், வாகன நிறுத்துமிடம் உள்ளிட்ட இடங்கள் சோதிக்கப்பட்டன. பின், சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள் எதுவும் ஹோட்டலில் இல்லை என்பதை போலீசார் உறுதி செய்தனர். வெடிகுண்டு மிரட்டல் போலி என தெரியவந்ததை அடுத்து, அழைப்பு விடுத்த நபர் குறித்து விசாரணை நடத்தினர். இதில், நவி மும்பையின் டர்பே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மிரட்டல் விடுத்தது தெரிய வந்தது. அவரை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதேபோல், டில்லி செங்கோட்டையில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக மும்பை போலீசாருக்கு தொலைபேசி வழியே நேற்று முன்தினம் மிரட்டல் வந்தது. இது குறித்து டில்லி போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. சோதனை நடத்தியதில், வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளி என தெரியவந்தது.

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