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மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் வீசியது பெரும் புயல் அமளியால் இரு சபைகளும் அடுத்தடுத்து ஒத்திவைப்பு

மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் வீசியது பெரும் புயல் அமளியால் இரு சபைகளும் அடுத்தடுத்து ஒத்திவைப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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–நமது டில்லி நிருபர்–

ராமர் கோவில் நன்கொடை திருட்டு, ‘நீட்’ தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட விவகாரங்களை மையமாக வைத்து, எதிர்க்கட்சிகள் மேற்கொண்ட தொடர் அமளி மற்றும் போராட்டங்களால் லோக்சபா மற்றம் ராஜ்யசபா என இரு சபைகளுமே, அடுத்தடுத்து ஒத்திவைக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தன. இதனால், பார்லிமென்ட்டின் மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில், எந்தவித முக்கிய அலுவல்களும் நடைபெறவில்லை.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நேற்று மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. காலை 11:00 மணிக்கு லோக்சபா கூடியதும், கத்தாரின் முன்னாள் ஆட்சியாளர் ஷேக் ஹமத் பின் கலீபா அல்-தானிக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

பிறகு, சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, கேள்வி நேரத்தைத் தொடங்க முயன்றார். ஆனால், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள், ராமர் கோவில் நன்கொடை திருட்டு, வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து சபையில் விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர். 

சபாநாயகர், அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து, சபையின் கண்ணியத்தைக் காக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். இருப்பினும், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் கடும் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

சில நிமிடங்கள் கேள்வி நேரம் தொடர்ந்தது. கூச்சலும் அதிகமானது. அமைதி காக்குமாறு ஓம் பிர்லா தொடர்ந்து வலியுறுத்தியும், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் முழக்கங்களை எழுப்பியதால் லோக்சபா மதியம் 12:00 மணி வரை ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

சபை மீண்டும் தொடங்கியபோதும், கடும் அமளி தொடரவே, சபையை வழிநடத்தும் திலீப் சைகியா, அமைதியை ஏற்படுத்த முயற்சித்தும், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் கேட்கவில்லை. இதனால் அடுத்தடுத்து ஒத்திவைக்கப்பட்டு மதியம் 2:00 மணி வரை சபை ஒத்திவைக்கபட்டது.

ஜகதாம்பிகா பால் தலைமையில், லோக்சபா மீண்டும் கூடியது. அப்போது, பார்லிமென்ட் விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ பேச எழுந்தபோது, எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் 3:00 மணிவரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. மீண்டும் கூடியபோது, அமளி கட்டுக்கடங்காமல் போகவே, நாள் முழுதும் லோக்சபா ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

ராஜ்யசபாவைப் பொறுத்தவரையில், புதிய எம்.பி.,க்களின் பதவியேற்புடன், காலையில் அலுவல்கள் துவங்கின. அப்போது, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, எழுந்து, வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் டில்லியில் மாணவர்கள் நடத்தும் போராட்டம் குறித்த பிரச்னைகளை எழுப்பியதால், அமளி ஏற்பட்டது.

போராட்டங்களை அரசு ஒடுக்க முயற்சிப்பதாக அவர் கூறினார். அவரது கருத்துகளுக்கு, ஆளும் தரப்பிலிருந்து பலத்த எதிர்ப்பு எழுந்ததையடுத்து, சபைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், சபையை மதியம் 12:00 மணி வரை ஒத்திவைத்தார். பின்னர், மீண்டும், 12:30, 12:50, 2:00 மணி வரை அடுத்தடுத்து சபை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

காலையில் நிலவிய அதே சூழலுடன், ராஜ்யசபா மீண்டும் கூடியது. எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன. சபைத் தலைவராக இருந்த ஹரிவன்ஷ், கூட்டத்தொடரைத் தொடர்ந்து நடத்த அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டும், முடியாமல் போகவே, சபை, நாள் முழுதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

பச்சைத் துண்டுடன் தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் லோக்சபாவில், காங்கிரஸ் எம்.பி.,க்கு அருகில் இல்லாமல், தங்களது இருக்கைகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்றித்தரும்படி தி.மு.க., எம்.பி.,க்கள் கோரிக்கை வைத்த்திருந்தனர். இந்த கோரிக்கையை பரிசீலிப்பதாக சபாநாயகர் தரப்பில் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் முதல்நாளான நேற்று, சபைக்குள் தி.மு.க., எம்.பி.,க்கள் இருக்கைகளில், மாற்றம் ஏதும் தென்படவில்லை. மூத்த எம்.பி.,யான பாலு, அதே வரிசையில் அதே இடத்தில், அதாவது, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலுக்கு அடுத்து 3வது நபராக அமர்ந்திருந்தார். ராஜா உட்பட மற்ற தி.மு.க., எம்.பி.,க்களும்கூட, பழைய இடத்தில்தான் அமர்ந்திருந்தனர். ராஜ்யசபாவிலோ, சிவா, தன் வழக்கமான இருக்கையில் அமரவில்லை. மாறாக, காங்கிரஸ் வரிசையில் அல்லாமல் சற்று தள்ளியே அமர்ந்திருந்தார். தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் அனைவரும் பச்சைத் துண்டை கழுத்தில் அணிந்து வந்திருந்தனர். விசாரித்தபோது, மேகதாது விவகாரத்தை அடையாளப்படுத்தும் விதமாக, பச்சை துண்டு அணிந்து வந்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.



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