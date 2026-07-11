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மாணவிக்கு கை எலும்பு முறிவு ஆசிரியர் மீது வழக்குப்பதிவு

மாணவிக்கு கை எலும்பு முறிவு ஆசிரியர் மீது வழக்குப்பதிவு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM

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மலப்புரம்: கேரளாவில், பள்ளி வகுப்பறையில் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவியை, ஆசிரியர் பிரம்பால் அடித்ததில், மாணவியின் கை எலும்பு முறிந்தது. ஆசிரியர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

கேரளாவில் மலப்புரம் மாவட்டத்தின் கல்பகஞ்சேரி பகுதியில் அரசு உதவிப்பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இங்கு, ஐந்தாம் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவி ஒருவர், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சில நாட்களாக பள்ளிக்கு செல்லவில்லை.

இந்நிலையில், கடந்த 9ம் தேதி அச்சிறுமி மீண்டும் பள்ளிக்கு வந்தார். அப்போது விடுபட்ட பாடக்குறிப்புகளை எழுதிய அச்சிறுமியின் வலது கையில், ஆசிரியர் பால்ராஜ் பிரம்பால் அடித்துள்ளார். இதில், அச்சிறுமி வலியால் துடித்தார். எனினும், அதைப் பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து எழுதும்படி அந்த ஆசிரியர், சிறுமியை துன்புறுத்தினார்.

வீட்டுக்கு சென்ற சிறுமியின் கை வீங்கி இருந்ததை கண்டு பெற்றோர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உடனே மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு டாக்டர்கள் பரிசோதித்ததில், வலது கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதை உறுதிப்படுத்தி, அதற்குரிய சிகிச்சைகளை அளித்தனர்.

இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின்படி, ஆசிரியர் பால்ராஜ் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இதற்கிடையே பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், மாவட்ட கல்வி அதிகாரி இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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