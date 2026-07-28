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பிரதமர் மோடியின் வீடியோ நீக்கப்பட்ட விவகாரம் ‘மெட்டா’ நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு சம்மன்

பிரதமர் மோடியின் வீடியோ நீக்கப்பட்ட விவகாரம் ‘மெட்டா’ நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு சம்மன்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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புதுடில்லி: சமூக ஊடகமான, ‘பேஸ்புக்’கில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வீடியோ பதிவு நீக்கப்பட்ட விவகாரத்தில், அதன் தாய் நிறுவனமான, ‘மெட்டா’வுக்கு மத்திய அரசு, ‘சம்மன்’ அனுப்பி உள்ளது.

‘நீட்’ எனப்படும், இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நுழைவுத்தேர்வின் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யக் கோரி, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் ஒரு மாதத்துக்கும் மேல் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர். இது தீவிரமடைந்ததை அடுத்து, தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்தார். தொடர்ந்து, போராட்டமும் கைவிடப்பட்டது.

முன்னதாக, கடந்த 23ல், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த, ‘மெட்டா’ நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான, ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ சமூக ஊடகத்தில், இளம் தலைமுறையினருடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் பிரதமர் மோடி, ‘செல்பி’ வீடியோ வெளியிட்டார்.

அதில், ‘வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும்’ என, உறுதி அளித்திருந்தார். பின், இந்த வீடியோவை, ‘பேஸ்புக்’கிலும் அவர் பகிர்ந்தார். இந்த வீடியோ திடீரென, ‘பேஸ்புக்’கில் இருந்து நீக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ‘பேஸ்புக்’கில் இருந்து பிரதமர் மோடியின் வீடியோ பதிவை நீக்கியது குறித்து நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்கும்படி, ‘மெட்டா’வின் உலகளாவிய பொது கொள்கை தலைவருக்கு மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், நேற்று சம்மன் அனுப்பியது.

இது குறித்து, ‘மெட்டா’ நிறுவனத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் கூறுகையில், ‘பேஸ்புக்கில் பிரதமர் மோடியின் வீடியோ பதிவு தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக தவறுதலாக நீக்கப்பட்டு விட்டது. இதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறோம். அந்த வீடியோ மீண்டும் மீட்டெடுக்கப்பட்டு விட்டது. இனி, இது போல நடக்காதபடி நடவடிக்கை எடுப்போம்’ என்றார். இதை ஏற்காத மத்திய அரசு, இது தொடர்பாக அதிகமாக விவாதிக்க வேண்டி இருப்பதால், நேரில் ஆஜராகும்படி, ‘மெட்டா’வுக்கு கண்டிப்புடன் கூறியுள்ளது.

‘கூகுள், எக்ஸ், ஸ்நாப்சேட்’ நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு பா.ஜ., லோக்சபா எம்.பி., நிஷிகாந்த் துபே தலைமையிலான தகவல் தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கான பார்லி., நிலைக்குழுவின் கூட்டம், டில்லியில், ஆக., 3ல் நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்று, பெண்கள், குழந்தைகள், விவசாயிகள், கிராமப்புற மக்கள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் மக்களின் தனியுரிமை எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது மற்றும் பொது ஒழுங்கு எவ்வாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது என்பது குறித்து விளக்கமளிக்கும்படி, ‘மெட்டா, கூகுள், எக்ஸ், ஸ்நாப்சாட்’ ஆகிய நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுக்கு நிலைக்குழு சம்மன் அனுப்பி உள்ளது. மேலும், இதில் பங்கேற்கும்படி மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் மற்றும் உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.



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