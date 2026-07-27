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ரூ.4,200 கோடி விரைவு சாலையில் திறந்த இரு வாரங்களில் விரிசல்

ரூ.4,200 கோடி விரைவு சாலையில் திறந்த இரு வாரங்களில் விரிசல்

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:34 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:34 PM

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லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில், 4,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டு, இரு வாரங்களுக்கு முன் திறக்கப்பட்ட லக்னோ – கான்பூர் விரைவுச்சாலையில் விரிசல் ஏற்பட்டு இருப்பது வாகன ஓட்டிகளை அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது.

உ.பி.,யில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள லக்னோ – கான்பூர் இடையே 4,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட விரைவுச்சாலையை கடந்த 13ம் தேதி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங், நிதின் கட்கரி ஆகியோர் கூட்டாக திறந்து வைத்தனர்.

இந்தச் சாலை, மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து, இரண்டு வாரங்கள் கூட ஆகாத நிலையில், சமீபத்தில் பெய்த மழையின் காரணமாக சாலையின் ஒரு பகுதி உள்வாங்கியதுடன், விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. உன்னாவ் அடுத்துள்ள கொராரி பகுதிக்கு அருகே ஏற்பட்ட விரிசலை, சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் மதுசூதன் யாதவ், தன் மொபைல் போனில் வீடியோ எடுத்து, சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டார். அதில் அவர், ‘இத்தகைய விரிசல்கள் விபத்துக்கு வழிவகுக்கக்கூடும்; இத்திட்டத்தில் உ.பி., அரசு ஊழலில் ஈடுபட்டுள்ளது’ என, குற்றஞ்சாட்டினார்.

இந்த வீடியோ, சமூக ஊடகங்களில் பரவிய நிலையில், இச்சாலையின் கட்டுமான தரம் மற்றும் கண்காணிப்பு நடைமுறைகள் குறித்து பலர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இதற்கு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் இதுவரை பதிலளிக்கவில்லை. ஆனால், மாநில அரசு சார்பில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பழுதுபார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

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