‘கவலைப்படாதீங்க... நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்’ கட்சி மாறிய எம்.பி.,க்களுக்கு பிரதமர் மோடி ஊக்கம்
‘கவலைப்படாதீங்க... நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்’ கட்சி மாறிய எம்.பி.,க்களுக்கு பிரதமர் மோடி ஊக்கம்
ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
புதுடில்லி: ‘‘யாரும் எதற்காகவும் கவலைப்பட வேண்டாம். நான் உங்களுடன் எப்போதும் இருப்பேன்,’’ என, ஆளும் பா.ஜ., தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்த லோக்சபா எம்.பி.,க்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊக்கப்படுத்தினார்.
தே.ஜ., கூட்டணியில் சமீபத்தில் இணைந்த லோக்சபா எம்.பி.,க்களுக்கு டில்லியில் உள்ள தன் இல்லத்தில், பிரதமர் மோடி நேற்று காலை உணவு விருந்து அளித்தார். இதில், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணமுல் காங்கிரசில் இருந்து விலகி, கடந்த ஜூனில், இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைந்த, ககோலி தஸ்திதார் கோஷ், சுதிப் பந்தோபாத்யாய் உட்பட, 20 எம்.பி.,க்கள் பங்கேற்றனர்.
மேலும், மஹாராஷ்டிரா முன்னாள் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேயின் உத்தவ் சிவசேனா கட்சியில் இருந்து விலகி, சமீபத்தில், அம்மாநில துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனாவில் இணைந்த ஆறு லோக்சபா எம்.பி.,க்களும் பங்கேற்றனர். மொத்தம், 45 பேர் பங்கேற்றனர்.
எம்.பி.,க்களுடன் உணவருந்தியபடியே உரையாடிய பிரதமர் மோடி, ‘‘பார்லி., என்பது ஜனநாயகத்தின் உன்னத கோவில். எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் கூச்சல், குழப்பத்தால் புதிய எம்.பி.,க்களுக்கு சபையில் பேச வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. இது, அவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி. பார்லி., அலுவல்கள் சுமுகமாக நடக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
பார்லி.,யின் வரலாற்றை படித்து, கற்று, புரிந்து கொள்ளும்படி எம்.பி.,க்களை அறிவுறுத்திய பிரதமர் மோடி, ‘‘பார்லி.,யில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஏராளமான ஆவணங்கள் உள்ளன. விவாதங்களை தயார் செய்ய அவற்றை பயன்படுத்துங்கள். அந்தந்த மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுங்கள். மாநிலங்கள் முன்னேறினால் மட்டுமே நாடு முன்னேறும்,’’ என்றார்.
‘‘தே.ஜ., கூட்டணி ஒரு குடும்பம் போன்றது. நாங்கள் ஒவ்வொரு கூட்டணி கட்சிக்கும், உரிய மரியாதையையும், வாய்ப்பையும் வழங்குகிறோம். கூட்டணியின் ஒவ்வொரு எம்.பி.,யும் எனக்கு முக்கியம். நான் அவர்களுடன் எப்போதும் இருப்பேன். யாரும் எதற்காகவும் கவலைப்பட தேவையில்லை,’’ என, புதிதாக கூட்டணியில் இருந்த உத்தவ் சிவசேனா மற்றும் திரிணமுல் காங்., அதிருப்தி எம்.பி.,க்களை பார்த்து பிரதமர் மோடி கூறினார்.
மேலும், ‘‘தொகுதி வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக பிரதமர் அலுவலகத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்,’’ என்றும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். ராஜ்யசபாவுக்கு புதிதாக தேர்வான தே.ஜ., கூட்டணி எம்.பி.,க்களுக்கு, இதே போல், சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி விருந்து அளித்து அறிவுரை வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.