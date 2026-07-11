பெங்களூரில் ரூ.60 கோடி மதிப்பு போதைப் பொருள் பறிமுதல்
பெங்களூரில் ரூ.60 கோடி மதிப்பு போதைப் பொருள் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:11 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் 60 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதை பொருட்களை மீட்ட போலீசார், வெளிநாட்டினர் உட்பட எட்டு பேரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
பெங்களூரு நகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஹெப்பால் போலீசார் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில், 34.56 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 17.282 கிலோ எம்.டி.எம்.ஏ., எனும் போதைப்பொருளை பறிமுதல் செய்தனர். பெங்களூரில் வசித்து வந்த மணிப்பூரை சேர்ந்த பெண், பெங்களூரை சேர்ந்த இருவர், டில்லியில் பதுங்கியிருந்த ஒரு வெளிநாட்டவர் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அதுபோல, பெங்களூரில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், இரு வெளிநாட்டவர், பெங்களூரை சேர்ந்த ஒருவர் என மூன்று பேரை கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து 14.30 கோடி ரூபாய் மதிப்பு உள்ள, 6.718 கிலோ எம்.டி.எம்.ஏ., 20 கிராம் கோகைன் போதை பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், புதுடில்லியில் இருந்து வெளிநாட்டவர் எம்.டி.எம்.ஏ., போதை பொருளை வழங்கியதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
பெங்களூரின் கிரிநகர் போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், 10 நாட்கள் தகவல்களை சேகரித்தனர். அதன் பின், குறிப்பிட்ட இடத்தில் ரெய்டு நடத்தி, 12 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 5 கிலோ எம்.டி.எம்.ஏ., போதை பொருளை பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்தாண்டில் பெங்களூரு முழுதும் 2,936 போதைப்பொருள் தொடர்பான வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. கர்நாடகா, பிற மாநிலங்களை சேர்ந்த 3,840 பேரும்; 37 வெளிநாட்டினரும் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
இவர்களிடம் இருந்து 322.92 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மொத்தம் 1,415.274 கிலோ பல்வேறு வகையான போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
கடந்த ஜூன் 1ம் தேதி முதல் ஜூலை 9ம் தேதி வரை பெங்களூரில், போதைப் பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், 565 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன. 11 வெளிநாட்டினர், உள்நாட்டை சேர்ந்த 729 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டு உள்ளது.