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தெலுங்கானாவில் குடும்ப பதிவேடு திட்டம்: பா.ஜ., கடும் எதிர்ப்பு

தெலுங்கானாவில் குடும்ப பதிவேடு திட்டம்: பா.ஜ., கடும் எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

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ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் மின்னணு குடும்பப் பதிவேடு திட்டத்தை அமல்படுத்த மாநில அரசு முடிவெடுத்த நிலையில், ‘இது, ஓட்டுவங்கியை பாதுகாக்க காங்கிரஸ் அரசு மேற்கொள்ளும் முயற்சி’ என பா.ஜ., விமர்சித்துள்ளது.

தெலுங்கானாவில், முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது.

அரசு சேவைகள் கிடைப்பதை எளிதாக்கவும், குடும்ப விவரங்களை அரசு துறைகள் ஒரே மாதிரியாக சரிபார்க்கவும், மாநிலம் முழுதும் மின்னணு குடும்ப பதிவேட்டை அமல்படுத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

குடும்ப விபரங்களுக்கான நம்பகமான ஆவணத்தை சமர்ப்பிப்பதில் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை போக்கவும், அரசின் சேவைகள் விரைவாக கிடைக்கவும் இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட உள்ளதாக அரசு தெரிவித்தது.

இந்த திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தெலுங்கானா மாநில பா.ஜ., தலைவர் ராம்சந்தர் ராவ் வெளியிட்ட அறிக்கை:

சட்டவிரோத ஓட்டு வங்கிக்கு பல ஆண்டுகளாக ஆதரவளித்து வந்த காங்கிரஸ், பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி, ஏ.ஐ.எம்.ஐ.எம்., கட்சிகள், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியால் தங்கள் அரசியலுக்கான முடிவு நெருங்குவதை உணர்ந்துள்ளன.

அதனால் தான், சட்டவிரோதமாக குடும்பப் பதிவேடு சான்றிதழ்களை வழங்க காங்கிரஸ் அரசு அவசரம் காட்டுகிறது.

ரோஹிங்கியா, வங்கதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த சட்டவிரோத குடியேறிகளின் ஒருவர் பெயர் கூட வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற பா.ஜ., அனுமதிக்காது. இதற்காக தெருவிலும், நீதிமன்றத்திலும் போராடத் தயாராக உள்ளோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

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