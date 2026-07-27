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12 ஆண்டுகளாக மின்சாரம் இன்றி தவித்த குடும்பத்திற்கு 12 நாட்களில் இணைப்பு

12 ஆண்டுகளாக மின்சாரம் இன்றி தவித்த குடும்பத்திற்கு 12 நாட்களில் இணைப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM

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புருலியா: மேற்கு வங்கத்தில், 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மின் வசதி இன்றி தவித்த குடும்பத்தினருக்கு, முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியின் மக்கள் குறைதீர்வு முகாமில் கோரிக்கை விடுத்த, 12 நாட்களில் மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது.

மேற்கு வங்கத்தில், முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு வாரந்தோறும் மக்கள் குறைதீர் முகாம்களை முதல்வர் நடத்தி வருகிறார். இதன்படி கொல்கட்டாவின் சால்ட் லேக் பகுதியில் கடந்த 13ம் தேதி நடந்த குறைதீர் முகாமில், புருலியா மாவட்டத்தின் லவ்லாடா பகுதியைச் சேர்ந்த சைக்கிள் பழுதுபார்க்கும் தொழிலாளியான கிருஷ்ணா பவுரி – கல்பனா தம்பதி தங்கள் மகளுடன் பங்கேற்றனர்.

அப்போது குறைதீர்க்கும் முகாமில் இருந்த அதிகாரிகளிடம் அத்தம்பதி, 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தங்கள் வீட்டிற்கு மின் இணைப்பு வழங்கவில்லை எனவும், முந்தைய அரசிடம் பல முறை கோரிக்கை விடுத்தும் பலன் இல்லை. அண்டை வீட்டினருடன் ஏற்பட்ட நிலத்தகராறு காரணமாக மின் இணைப்பு வழங்குவது தடைப்பட்டுள்ளதாகவும் முறையிட்டனர்.

இதைத்தொடர்ந்து மக்கள் குறைதீர்வு முகாம் அதிகாரிகள், உடனே சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் நிலையத்தை தொடர்பு கொண்டு, கிருஷ்ணா பவுரியின் பிரச்னைக்கு உரிய தீர்வு காணும்படி உத்தரவிட்டனர். இதன்படி, இருதரப்புக்கும் இடையே சமரசத் தீர்வு ஏற்பட அதிகாரிகள் முயற்சி மேற்கொண்டனர். அத்துடன், கிருஷ்ணா பவுரியின் வீட்டிற்கு மின் இணைப்பு வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இதன் காரணமாக, கடந்த 24ம் தேதி மின் துறையினர், போலீஸ் அதிகாரிகளின் உதவியுடன் கிருஷ்ணா பவுரியின் வீட்டிற்கு மின் இணைப்பு வழங்கினர். இதன்மூலம் 12 ஆண்டுகளாக தீர்வு காண முடியாத இப்பிரச்னைக்கு, 12 நாட்களில் தீர்வு ஏற்படுத்திய மேற்கு வங்க அரசுக்கு அக்குடும்பத்தினர் நன்றி தெரிவித்தனர்.

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