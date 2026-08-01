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பிரபல மலையேற்ற வீரர் பனிச்சரிவில் சிக்கி பலி

பிரபல மலையேற்ற வீரர் பனிச்சரிவில் சிக்கி பலி

ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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இஸ்லாமாபாத், ஆக. 2–

பிரபல நேபாள மலையேற்ற வீரர் நிர்மல் புர்ஜா, 43, பாகிஸ்தானின் பிராட் பிக் சிகரத்தில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தார்.

நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் உள்ள காரகோரம் மலைத்தொடரில், 26,000 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது பிராட் பிக் சிகரம். உலகின், 12வது உயரமான இந்த சிகரத்தில், கடந்த 30ல், பிரபல மலையேற்ற வீரர் நிர்மல் புர்ஜா தலைமையில், அமெரிக்கா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள், 10 பேர் ஏறினர். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில், 10 பேரும் சிக்கினர். தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்ட பாக்., ராணுவம், மூன்று பேரின் உடல்களை மீட்டது. இந்நிலையில், பனிச்சரிவில் சிக்கிய நிர்மல் புர்ஜாவும் உயிரிழந்து விட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புகழ்பெற்ற மலையேற்ற வீரர்களில் ஒருவரான நிர்மல் புர்ஜா, 2019-ல், உலகின், 25,000 அடிக்கும் அதிகமான, 14 சிகரங்களை வெறும் ஆறு மாதங்களில் ஏறி உலக சாதனை படைத்தார்.

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