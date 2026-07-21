டில்லியை நோக்கி மீண்டும் படையெடுப்பு எல்லைகளில் விவசாயிகள் தடுத்து நிறுத்தம்
டில்லியை நோக்கி மீண்டும் படையெடுப்பு எல்லைகளில் விவசாயிகள் தடுத்து நிறுத்தம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
புதுடில்லி: இந்திய – அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை எதிர்த்து டில்லியை நோக்கி நேற்று பேரணியாக புறப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் ஹரியானாவின் ஷம்பு எல்லையில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர்.
பயிர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை வழங்குதல் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பஞ்சாப், ஹரியானா, ராஜஸ்தான் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் கடந்த 2020ல் போராட்டம் நடத்தினர். ‘டில்லி சலோ’ என்ற பெயரில், தலைநகரில் நடந்த போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பங்கேற்றனர். 2024ம் ஆண்டிலும் இந்த போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில், இந்திய – அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகள் கூட்டமைப்பான, ‘கிசான் மஹா பஞ்சாயத்து’ சமீபத்தில் அழைப்பு விடுத்திருந்தது. இதையடுத்து, பஞ்சாப், ஹரியானா, ஹிமாச்சலை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் நேற்று டில்லியை நோக்கி பேரணியாக புறப்பட்டனர்.
அவர்கள் வருவதை அறிந்த ஹரியானா அரசு, டில்லியை ஒட்டிய ஷம்பு எல்லையில் ஏராளமான போலீசாரை குவித்தது. டில்லியை நோக்கி செல்லும் சாலைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டன. தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டன. விவசாயிகளின் வாகனங்கள் மேற்கொண்டு முன்னேறாமல் தடுக்க சாலை முழுதும் சிமெண்ட் தடுப்புகற்கள் வைக்கப்பட்டன. இரும்பு முள்வேலிகளும் அமைக்கப்பட்டன.
அத்துமீறி நுழைய முயல்பவர்களை கைது செய்யவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. இதனால், பஞ்சாப் – ஹரியானா எல்லையை அடைந்த விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். டில்லிக்குள் நுழைய அனுமதிக்க வலியுறுத்தி அவர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் ஹரியானா அரசு அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தினர்.
இதையடுத்து, சில விவசாயிகள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர். போராட்டம் குறித்து பஞ்சாப் மாநில விவசாய சங்க தலைவர் சர்வன் சிங் பந்தர் கூறுகையில், “இந்திய – அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தால் இங்குள்ள சிறு, குறு விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவர். இதற்காகவே இந்த போராட்டம். நாங்கள் அமைதியான முறையிலேயே போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளோம். அதை தடுக்கும் விதமாக ஷம்பு எல்லையை ஹரியான அரசு மூடியுள்ளது. எல்லையை கடப்பது தொடர்பாக பிற சங்க தலைவர்களுடன் கலந்து பேசி முடிவெடுக்கப்படும்,” என்றார்.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் போராட்டத்தால் டில்லியில் ஏற்கனவே பதற்றமான சூழல் நிலவும் நிலையில், விவசாயிகள் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளதை தலைநகர் முழுதும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.