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/செய்திகள்/இந்தியா/ ஹிமாச்சலில் 1,312 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு

ஹிமாச்சலில் 1,312 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு

ஹிமாச்சலில் 1,312 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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சிம்லா, ஜூலை 29–

ஹிமாச்சலின் சம்பா மாவட்டத்தில் குழந்தையை சிகிச்சைக்கு அழைத்து சென்றபோது டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் 1,312 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தில் நான்கு பேர் உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர்.

ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் சம்பா மாவட்டத்தில் உள்ள கெஹ்ரா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ரிபுன் சிங், 30. இவரது மனைவி ரிம்பி தேவி. இந்த தம்பதியின் மூன்று மாத குழந்தைக்கு உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டதை அடுத்து நேற்று முன்தினம் இரவு பதான்கோட்டில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு காரில் அழைத்து சென்றனர். இவர்களுடன் குழந்தையின் தாத்தாவும் உடன் சென்றார். கீர்த்தி, 23, என்பவர் காரை ஓட்டினார்.

பர்மூர் – பதான்கோட் மாநில நெடுஞ்சாலையில் கார் சென்றபோது டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் 1,312 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதில் குழந்தை உட்பட ஐந்து பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். ஆபத்தான பள்ளம் என்பதுடன் இருள் சூழ்ந்த நேரம் என்பதால் கடும் போராட்டத்துக்கு பிறகே பலியான ஐந்து பேர் உடல்களையும் போலீசார் மீட்டு பிரேதபரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

விபத்து தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் கடும் பனியால் டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கார் விபத்துக்குள்ளானதாக தெரியவந்துள்ளது.

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