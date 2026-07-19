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கொச்சி, ஜூலை 20–
உலகக் கோப்பை கால்பந்து இறுதி போட்டியையொட்டி, கேரளாவில், பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மாகாணத்தில், உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில், ஸ்பெயின் – அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதிய இறுதி போட்டி, இந்திய நேரடிப்படி அதிகாலை 12:30 மணிக்கு தொடங்கி நடந்தது. இதை உலகம் முழுதும் கோடிக்கணக்கானோர் கண்டு ரசித்தனர்.
முதல்வர் சதீசன் தலைமையில் காங்., கூட்டணி ஆட்சி நடக்கும் கேரளாவில், கால்பந்து ரசிகர்கள் ஏராளம். இந்நிலையில், உலகக் கோப்பை கால்பந்து இறுதி போட்டியை பார்த்து விட்டு ஓய்வு எடுப்பதற்காக, அனைத்து பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு இன்று ஒருநாள் விடுமுறை அளித்து கேரள அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷி அடைந்துள்ளனர்.
கால்பந்து இறுதி போட்டி பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு கேரளாவில் இன்று லீவு
கால்பந்து இறுதி போட்டி பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு கேரளாவில் இன்று லீவு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
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கொச்சி, ஜூலை 20–
உலகக் கோப்பை கால்பந்து இறுதி போட்டியையொட்டி, கேரளாவில், பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மாகாணத்தில், உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில், ஸ்பெயின் – அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதிய இறுதி போட்டி, இந்திய நேரடிப்படி அதிகாலை 12:30 மணிக்கு தொடங்கி நடந்தது. இதை உலகம் முழுதும் கோடிக்கணக்கானோர் கண்டு ரசித்தனர்.
முதல்வர் சதீசன் தலைமையில் காங்., கூட்டணி ஆட்சி நடக்கும் கேரளாவில், கால்பந்து ரசிகர்கள் ஏராளம். இந்நிலையில், உலகக் கோப்பை கால்பந்து இறுதி போட்டியை பார்த்து விட்டு ஓய்வு எடுப்பதற்காக, அனைத்து பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு இன்று ஒருநாள் விடுமுறை அளித்து கேரள அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷி அடைந்துள்ளனர்.