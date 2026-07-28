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பா.ஜ., முன்னாள் அமைச்சர் தவறி விழுந்து பரிதாப பலி

பா.ஜ., முன்னாள் அமைச்சர் தவறி விழுந்து பரிதாப பலி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM

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லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த பா.ஜ., முன்னாள் அமைச்சர் நானக் ராம் புர்ஜி, 68, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் குடியிருப்பு வளாகத்தின் மேல் தளத்தில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்ததில் உயிரிழந்தார்.

உ.பி.,யின் ஹஸ்ரத்கஞ்ச் பகுதியில், ‘தாருல் ஷபா’ என்ற பெயரில் எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கான புதிய குடியிருப்பு வளாகம் உள்ளது. இங்கு, பா.ஜ., மூத்த தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான நானக் ராம் புர்ஜி, நேற்று சென்றார். அப்போது அக்கட்டடத்தின் மேல் தளத்தில் இருந்து பின்புறமாக கீழே தவறி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. தகவலறிந்து வந்த போலீசார், அவரை உடனே மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

அங்கு டாக்டர்கள் பரிசோதித்ததில், நானக் ராம் புர்ஜி ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து அவரது உடலை, பிரேத பரிசோதனைக்கு போலீசார் அனுப்பினர். எம்.எல்.ஏ.,க்கள் குடியிருப்பு கட்டடத்தில், முன்னாள் அமைச்சரான நானக் ராமுக்கு எந்த அறையும் ஒதுக்கப்படவில்லை. ஆனால், அங்கு அவர் எதற்கு சென்றார்? எப்படி விழுந்தார்? என்பது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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