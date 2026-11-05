என்.ஆர்.ஐ., மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்; 'ஜே.இ.இ., மெயின்' தேர்வுக்கு பாஸ்போர்ட் போதும்
என்.ஆர்.ஐ., மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்; 'ஜே.இ.இ., மெயின்' தேர்வுக்கு பாஸ்போர்ட் போதும்
ADDED : நவ 05, 2026 12:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 12:08 PM
புதுடில்லி: வெளிநாடு வாழ் இந்திய (என்.ஆர்.ஐ.,) மாணவர்கள், 'ஜே.இ.இ., மெயின்' முதல் பருவத் தேர்வுக்கு ஆதார் அல்லது பான் கார்டு இல்லாவிட்டாலும், தங்களது பாஸ்போர்ட்டை அடையாள ஆவணமாகப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் என்.டி.ஏ., நடத்தும் 'ஜே.இ.இ., மெயின் 2027' முதல் பருவத் தேர்வுக்கான இணையவழி விண்ணப்பப் பதிவு கடந்த அக்டோபர் 24 முதல் துவங்கி விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது. இதற்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும், தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்தவும் வரும் நவம்பர் 22-ஆம் தேதி இரவு 11:50 மணி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்திய மாணவர்களிடம் பெரும்பாலும் ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு அல்லது இந்திய ஓட்டுநர் உரிமம் போன்ற ஆவணங்கள் இருப்பதில்லை. இதனால் 'ஜே.இ.இ., மெயின்' தேர்வுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என என்.ஆர்.ஐ., மாணவர் ஒருவர் 'எக்ஸ்' தளத்தில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
இதற்குப் பதிலளித்த தேசிய தேர்வு முகமை, '' ஆதார், பான் உள்ளிட்ட பிற இந்திய அடையாள அட்டைகள் இல்லாத என்.ஆர்.ஐ., விண்ணப்பதாரர்கள், தங்களின் செல்லுபடியாகும் 'பாஸ்போர்ட்' விவரங்களை அடையாளச் சான்றாகக் குறிப்பிட்டுப் பதிவு செய்யலாம்,'' எனத் தெரிவித்துள்ளது.