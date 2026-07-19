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கயானா படகு கவிழ்ந்து விபத்து 53 பேர் உயிருடன் மீட்பு

கயானா படகு கவிழ்ந்து விபத்து 53 பேர் உயிருடன் மீட்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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ஜார்ஜ்டவுன்::

கயானாவில் 116 பயணியருடன் சென்ற படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 53 பேர் உயிருடன் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

தென் அமெரிக்க நாடான கயானாவின் தலைநகரான ஜார்ஜ்டவுனில் இருந்து போர்ட் கைடுமா நோக்கி எம்.வி. பரிமா என்ற படகு 116 பயணியருடன் நேற்று முன்தினம் இரவு சென்று கொண்டிருந்தது. அயன் பண்ட் அருகே அப்படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. தகவல் அறிந்து அங்கு விரைந்த மீட்பு படையினர் 53 பேரை உயிருடன் பத்திரமாக மீட்டனர். கடலோர காவல்படை, ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் தனியார் படகுகள் மூலம் நீரில் மூழ்கிய பயணியரை தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.

விபத்து குறித்து கயானா நாட்டின் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஜுவான் எட்கில் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

எம்.வி. பாரிமா படகு 116 பயணிகள் மற்றும் 17 ஊழியர்களுடன் புறப்பட்டுச் சென்றது. கடலில் திடீரென எழும்பி ராட்சத அலை, படகை தாக்கியதில், ஒருபுறமாக சரிந்து நீரில் மூழ்க தொடங்கியது. இதில் நிலைதடுமாறிய பயணியர், கடலில் மூழ்கினர். தகவல் அறிந்ததும் விரைந்து சென்று பலரை உயிருடன் மீட்டோம். மாயமானவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது,’’ என்றார்.

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