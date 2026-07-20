ஜம்மு – காஷ்மீர், அசாம், ஹிமாச்சலில் கனமழையால் முடங்கியது இயல்பு வாழ்க்கை
ஜம்மு – காஷ்மீர், அசாம், ஹிமாச்சலில் கனமழையால் முடங்கியது இயல்பு வாழ்க்கை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:02 PM
புதுடில்லி: ஜம்மு – காஷ்மீர், அசாம், ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் கனமழையால் மக்களின் இயல்புவாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது.
பருவமழை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. ஜம்மு – காஷ்மீரின் ரஜோரி மற்றும் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் மூன்றாவது நாளாக நேற்று கனமழை கொட்டியது. இதனால், வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் நிவாரண பணிகள் முடங்கின.
கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழைக்கு, ஜம்மு – காஷ்மீரில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 16ஆக உயர்ந்துள்ளது. இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 6 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா அறிவித்துள்ளார்.
தொடர்மழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் வடகிழக்கு மாநிலமான அசாமில் 1.7 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஹிமாச்சலில், சம்பா, காங்ரா, குல்லு, மண்டி, சிர்மூர் மாவட்டங்களுக்கு இன்று, ‘ரெட் அலர்ட்’ எனப்படும் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.