அரசு பஸ்சில் முக கவசம் அணிந்து ஆய்வு செய்த கர்நாடக அமைச்சர்
அரசு பஸ்சில் முக கவசம் அணிந்து ஆய்வு செய்த கர்நாடக அமைச்சர்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM
பெங்களூரு: கர்நாடக போக்குவரத்து அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், பி.எம்.டி.சி., பஸ்சில் பயணித்து, பயணியரின் பிரச்னைகளை கேட்டறிந்து, அதே இடத்தில் தீர்த்து வைத்தார்.
கர்நாடக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், பி.எம்.டி.சி., பஸ்களில் பயணியருக்கு ஏதாவது பிரச்னை ஏற்படுகிறதா, ஓட்டுநர், நடத்துனரின் செயல்பாடுகள் எப்படி உள்ளது, பயணியரிடம் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்கின்றனரா என்பதை, தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார்.
அமைச்சராக சென்றால், பிரச்னைகளை தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால், நேற்று முன் தினம் சாதாரண உடையில், முகத்தில், முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு, பல இடங்களுக்கு பி.எம்.டி.சி., பஸ்களில் பயணித்தார்.
பூபசந்தராவில் இருந்து, ஹெப்பாலுக்கு பஸ்சில் பயணித்தார். நடத்துநரிடம், இரண்டு டிக்கெட் தரும்படி கேட்ட அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், 100 ரூபாய் கொடுத்தார்.
இவரை அமைச்சர் என்பதை அறியாத நடத்துநர், 12 ரூபாய் சில்லரை தரும்படி கேட்டார். தன்னிடம் சில்லரை இல்லை என, அமைச்சர் கூறியதால், அப்போது நடத்துநர் சில்லரை இல்லை என்றால், பஸ்சில் இருந்து கீழே இறங்கும்படி கூறினார்.
இதனால் அதிருப்தி அடைந்த அமைச்சர், முக கவசத்தை அகற்றி விட்டு நடத்துநரை கண்டித்தார். பஸ்சை எடுக்கும் முன்பே, தேவையான சில்லரையை வைத்து கொள்ள வேண்டும் என, உத்தரவிட்டார். பஸ்சில் பயணித்தது அமைச்சர் என, தெரிந்து நடத்துநர், ஓட்டுநர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
அதே போல, ஜெயமஹால், ஹென்னுார் டிப்போ உட்பட, பல இடங்களுக்கு பஸ்சில் பயணித்து, அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார். பயணியரிடம் கடுமையாக நடந்து கொண்ட நடத்துனர்களை எச்சரித்தார். பயணியரின் பிரச்னைகளை கேட்டறிந்தார். சரியாக பணியாற்றாத சில அதிகாரிகளை, சஸ்பெண்ட் செய்தார்.
நிறுத்தத்தில் பஸ்சை நிறுத்தாமல் சென்ற ஓட்டுநரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.