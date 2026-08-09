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கேரள பெயர் திருத்த மசோதா லோக்சபாவில் இன்று தாக்கல்

கேரள பெயர் திருத்த மசோதா லோக்சபாவில் இன்று தாக்கல்

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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புதுடில்லி: கேரளாவின் பெயரை, ‘கேரளம்’ என மாற்ற வழிவகை செய்யும் கேரள பெயர் திருத்த மசோதா லோக்சபாவில் இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

நம் அண்டை மாநிலமான கேரளாவின் பெயரை, ‘கேரளம்’ என மாற்றக் கோரி, அம்மாநில சட்டசபையில், 2024 ஜூன் 24ல், அப்போதைய இடது ஜனநாயக முன்னணி கூட்டணி அரசால் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மலையாளத்தில், கேரளாவின் பெயர் கேரளம் எனக் குறிப்பிடப்படுவதையும், மற்ற மொழிகளில், கேரளா என குறிப்பிடப்படுவதையும் அம்மாநில அரசு சுட்டிக்காட்டியது. இந்த தீர்மானம், மத்திய அரசுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்ததாக, கடந்த மார்ச் 11ல், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தார்.

நம் நாட்டில், ஒரு மாநிலத்தின் பெயரை மாற்றுவது அரசியலமைப்பின், 3-வது பிரிவின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இதற்கு, மாநில சட்டசபையின் தீர்மானம், மத்திய அதிகார அமைப்புகளின் ஒப்புதல், ஜனாதிபதியின் பரிந்துரை, பார்லி.,யில் சட்டத்திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம் ஆகியவை அவசியம்.

இந்நிலையில், கேரளாவின் பெயரை, ‘கேரளம்’ என மாற்ற வழிவகை செய்யும் கேரள பெயர் திருத்த மசோதாவை, பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா லோக்சபாவில் இன்று தாக்கல் செய்கிறார். இங்கு நிறைவேறிய பின், இந்த மசோதா ராஜ்யசபாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

அங்கு நிறைவேறியதும், ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்படும். அவர் ஒப்புதல் அளித்ததும், பெயர் மாற்றம் குறித்து மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அரசிதழில் அறிவிப்பு வெளியிடும்.

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