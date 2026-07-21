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/செய்திகள்/இந்தியா/ ஐ.பி.எஸ்., பள்ளியில் பாலியல் தொல்லை புகார் ஆண் பயிற்சி அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி

ஐ.பி.எஸ்., பள்ளியில் பாலியல் தொல்லை புகார் ஆண் பயிற்சி அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி

ஐ.பி.எஸ்., பள்ளியில் பாலியல் தொல்லை புகார் ஆண் பயிற்சி அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் ஐ.பி.எஸ்., பயிற்சி பள்ளியில், பெண் பயிற்சி அதிகாரி தன் மீது பொய்யாக பாலியல் புகார் அளித்ததாக கூறி, ஆண் பயிற்சி அதிகாரி தற்கொலைக்கு முயன்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாதில் உள்ள தேசிய பள்ளியில், ஐ.பி.எஸ்., தேர்வில் வெற்ற பெற்றவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இந்த பள்ளியில் பயிற்சி பெற்று வரும் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த 30 வயதான பெண் பயிற்சி அதிகாரி, சக பயிற்சி அதிகாரியான ஆந்திராவைச் சேர்ந்த உதயகிருஷ்ணா ரெட்டி மீது சமீபத்தில் பாலியல் தொல்லை புகாரளித்தார்.

அதில், ‘கடந்த இரு மாதங்களாக உதயகிருஷ்ணா ரெட்டி எனக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்து வந்தார். மொபைல் போனில் ஆபாச புகைப்படங்கள், தகவல்கள் உள்ளிட்டவற்றை அனுப்பி தொந்தரவு செய்தார். என் மொபைல் போனை பிடுங்கி, அதிலிருந்த தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை கணவருக்கு அனுப்பினார். எனக்கு கொலை மிரட்டலும் விடுத்தார்’ என அடுக்கடுக்காக புகார் தெரிவித்திருந்தார்.

இது குறித்து விசாரித்த போலீசார், உதய்கிருஷ்ணா மீது பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், உதய்கிருஷ்ணா தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், சம்பவ இடத்தில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட உதய்கிருஷ்ணா எழுதிய கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

கடந்த 2015, ஜூன் முதல் நானும், புகார் கூறிய பயிற்சி பெண் அதிகாரியும் உறவில் இருந்து வருகிறோம். திருமணத்துக்கு பின்னும் இந்த உறவை அப்பெண் தொடர விரும்பினார். நான் அதை ஏற்கவில்லை. மாறாக, நான் இருக்கும் அறைக்கு அடிக்கடி வந்து பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு செய்தார். இதை வீடியோவாக பதிவு செய்து அப்பெண்ணின் கணவருக்கு அனுப்பினேன். இதையடுத்து, என் மீது அவர் பொய்யாக பாலியல் புகார் அளித்துள்ளார்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இருவர் தரப்பிலும் விசாரணை நடத்தி வரும் போலீசார், மொபைல் போன் ஆதாரங்களை சேகரித்து உண்மை கண்டறியும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

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