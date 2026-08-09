தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/ உறவினருக்கு ஜாமின் பெறுவதற்காக தலைமை நீதிபதிக்கு சூனியம் வைத்த நபர்

உறவினருக்கு ஜாமின் பெறுவதற்காக தலைமை நீதிபதிக்கு சூனியம் வைத்த நபர்

உறவினருக்கு ஜாமின் பெறுவதற்காக தலைமை நீதிபதிக்கு சூனியம் வைத்த நபர்

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பிலாஸ்பூர்: சத்தீஸ்கரில், உறவினர் ஒருவருக்கு ஜாமின் பெறுவதற்காக, அம்மாநில உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமேஷ் சின்ஹாவின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி, சூனியம் வைத்து பூஜை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சத்தீஸ்கரின் பிலாஸ்பூர் மாவட்டத்தின் தேவரி பகுதியில் உள்ள சுடுகாட்டில், நேற்று முன்தினம் இரவு சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் மாந்திரீக பூஜையில் நான்கு பேர் ஈடுபட்டனர். இதில், சத்தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமேஷ் சின்ஹா மற்றும் இருவரின் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றன.

இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள், அவர்களை மடக்கி பிடித்தனர். மூன்று பேர் தப்பியோடிய நிலையில், ரிஷிகேஷ் குமார் என்பவரை போலீசில் ஒப்படைத்தனர். இதையடுத்து, சடங்கு நடந்த பகுதியில் ஆய்வு செய்த போலீசார், தலைமை நீதிபதி ரமேஷ் சின்ஹா மற்றும் இருவரின் புகைப்படங்களுடன், மீன், எலுமிச்சை, குங்குமம் உள்ளிட்ட பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

மாவட்ட எஸ்.பி., ரஜ்னேஷ் சிங் கூறியதாவது:

கத்திக்குத்து வழக்கில், தன் உறவினர் பிரியன்ஷூ போலே மற்றும் சிலர் கைதானதாகவும், அவர்களில் ஒருவருக்கு ஜாமின் கிடைத்த நிலையில், மற்றவர்களின் ஜாமின் மனுக்கள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதாக கைதான ரிஷிகேஷ் குமார் தெரிவித்தார். சமூக ஊடகங்களில் மந்திரவாதி ஒருவர் கூறியதை கேட்டு, இந்த பூஜையில் இவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மூன்று புகைப்படங்களில் ஒன்று, சத்தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமேஷ் சின்ஹா, இரண்டாவது சிறையில் உள்ள பிரியன்ஷூ போலே, மற்றொரு புகைப்படம் கத்திக்குத்து சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நபருடையது. தப்பியோடியவர்களை தேடி வருகிறோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us