‘இ – 20’ பெட்ரோல் குறித்து அவதுாறு பதிவு ‘மெட்டா’வுக்கு எதிராக அமைச்சர் வழக்கு

‘இ – 20’ பெட்ரோல் குறித்து அவதுாறு பதிவு ‘மெட்டா’வுக்கு எதிராக அமைச்சர் வழக்கு
‘இ – 20’ பெட்ரோல் குறித்து அவதுாறு பதிவு ‘மெட்டா’வுக்கு எதிராக அமைச்சர் வழக்கு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
மும்பை: பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பை மேற்கொள்ளும் மத்திய அரசின், ‘இ – 20’ திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் லாபத்துடன் தன்னையும் தன் குடும்பத்தையும் தொடர்புப்படுத்தி சமூக ஊடகங்களில் அவதுாறு பரப்பும் உள்ளடக்கங்களுக்கு எதிராக பா.ஜ.,வின் மூத்தத் தலைவரும் மத்திய அமைச்சருமான நிதின் கட்கரி மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் உரிமையியல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
நம் நாட்டின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை குறைக்கும் வகையில், பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, நாடு முழுதும் பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பு மேற்கொள்ள அனுமதி அளித்தது. இதற்காக, ‘இ – 20’ என்ற திட்டத்தின் கீழ் பெட்ரோலில், 20 சதவீத எத்தனால் கலப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தால், மத்திய சாலைப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரியும் அவரது குடும்பத்தினரும் லாபம் சம்பாதிப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் அவதுாறு கருத்துகள் பதிவிடப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில், தன்னையும் தன் குடும்பத்தினரையும் தொடர்புப்படுத்தும் உள்ளடக்கங்களை வெளியிட்ட சமூக ஊடக நிறுவனமான, ‘மெட்டா’ மற்றும் பிற நிறுவனங்கள், அடையாளம் தெரியாத நபர்களுக்கு எதிராக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் உரிமையியல் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு, மும்பை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அபய் அஹூஜா முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. கட்கரி சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சந்தீப் லட்டா வாதிடுகையில், “எத்தனால் கலப்புக் கொள்கையானது பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கும்போது, இத்திட்டத்தால், நிதின் கட்கரி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பலன் அடைவதாக சமூக ஊடகங்களில் பொய்யான உள்ளடக்கங்கள் பரப்பப்படுகின்றன.
‘‘அவற்றை நீக்க உத்தரவிடுவதுடன், ‘மெட்டா, எக்ஸ், கூகுள்’ உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அவதுாறு பரப்பும் தனி நபர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி அளிக்க வேண்டும். மனுதாரரின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளவித்ததற்காக 11 கோடி ரூபாய் நஷ்டஈடு தர வேண்டும்” என, வாதிட்டார்.
இதையடுத்து மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, ‘போலிக் காணொளிகளையும், பதிவுகளையும் சமூக ஊடகங்களில் இருந்து உடனே நீக்க வேண்டும் என்ற மனுதாரரின் கோரிக்கை அடுத்த விசாரணையில் பரிசீலிக்கப்படும்’ என, தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குறித்து சமூக ஊடகங்களில் போலி தகவல்களை பரப்பியதாக நான்கு சமூக ஊடகப் பிரபலங்கள் மீது நாக்பூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.