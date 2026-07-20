ஆந்திராவில் விரைவில் அறிமுகமாகிறது ‘தாய் – சேய் எக்ஸ்பிரஸ்’ வாகனங்கள்
ஆந்திராவில் விரைவில் அறிமுகமாகிறது ‘தாய் – சேய் எக்ஸ்பிரஸ்’ வாகனங்கள்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
அமராவதி: ‘கர்ப்பிணிகள், பிரசவத்துக்கு பிந்தைய தாய்மார்கள் மற்றும் பச்சிளங் குழந்தைகளுக்கு இலவச போக்குவரத்து வசதியை வழங்கும் வகையில், 500 ‘தள்ளி – பிட்டா எக்ஸ்பிரஸ்’ எனப்படும் தாய் – சேய் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும்’ என, ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்துள்ளார்.
ஆந்திராவில் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் தெலுங்கு தேசம், பா.ஜ., ஜனசேனா கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ளது. இங்கு, தாய் – சேய் பாதுகாப்புக்காக புதிதாக வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்த மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இது குறித்து முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘கர்ப்பிணிகள், பிரசவத்துக்கு பிந்தைய தாய்மார்கள், பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு இலவச போக்குவரத்து சேவை வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக, விரைவில் 500 ‘தள்ளி – பிட்டா எக்ஸ்பிரஸ்’ வாகனங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதன் வாயிலாக, ஆண்டுதோறும் மாநிலம் முழுதும் 2.75 லட்சம் தாய்மார்கள் பயனடைவர்’ என, தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த திட்டத்துக்காக, பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட எஸ்.யு.வி., மற்றும் எம்.யு.வி., எனப்படும் சொகுசு வாகனங்களை முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு நேற்று ஆய்வு செய்தார். அவற்றின் வடிவமைப்பு, பாதுகாப்பு அம்சங்கள், தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான வசதிகள் ஆகியவற்றின் விபரங்களை அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார்.
இது குறித்து மாநில சுகாதார துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட 500 சொகுசு வாகனங்கள் மாநிலம் முழுதும் இயக்கப்படும். இந்த வாகனங்கள், பிரசவத்துக்கு பிறகான தாய்மார்கள், அவர்களது பச்சிளங் குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு உதவியாளரை அரசு மருத்துவமனைகளில் இருந்து அவர்களது வீடுகளுக்கு இலவசமாக அழைத்து செல்லும்.
அதிக ஆபத்துள்ள, கடுமையான ரத்தசோகை உடைய கர்ப்பிணிகளை மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்காக மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்து செல்லவும் இந்த வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.