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அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து டில்லியில் தாய், இரு மகள்களுடன் பலி

அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து டில்லியில் தாய், இரு மகள்களுடன் பலி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM

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புதுடில்லி, ஜூலை 22–

டில்லி லோதி காலனியில் உள்ள மூன்றுமாடி குடியிருப்பில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் தாயுடன் 7 மற்றும் 13 வயதுடைய இரு மகள்கள் என மூவர் கருகி உயிரிழந்தனர்.

டில்லியின் லோதி காலனியில் உள்ள பி.கே., தத் காலனியில் மூன்று மாடி குடியிருப்பு உள்ளது. இதன் மூன்றாவது மாடியில் 45 வயது பெண், 7 மற்றும் 13 வயதுடைய இரு மகள்களுடன் வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் நேற்று காலை 10:21 மணிக்கு அந்த வீட்டில் திடீரென தீப்பிடித்து மளமள என எரிய தொடங்கியது.

அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் தொலைபேசியில் தீயணைப்புத்துறையினரை தொடர்பு கொண்டு, ‘‘எங்கள் வீட்டில் தீப்பிடித்துள்ளது. தீயில் சிக்கி தவிக்கும் எங்களை உடனே காப்பாற்றுங்கள்,’’ என, கூறியுள்ளார். அடுத்த சில நொடிகளில் அந்த பெண் குரல் கம்மியது. தொடர்ந்து தொலைபேசி இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதாக மறுமுனையில் பேசிய தீயணைப்பு வீரர் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து போலீசாருடன் இரு வாகனங்களில் தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர். அதற்குள் அந்த வீடு முழுதும் தீயில் எரிந்து நாசமாகின. கரும் புகையும் சூழ்ந்ததால் குடியிருப்பில் வசித்தவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறினர்.

தீயை அணைத்த வீரர்கள், அங்கிருந்த ஒரு வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்தனர். அங்கு இரு மகள்களுடன் தாயும் தீயில் கருகி உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தார். ஒரு மணிநேர போராட்டத்துக்கு பின் தீ முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.

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