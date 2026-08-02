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பிரதமரை விமர்சிக்கலாம்; அவமதிக்க கூடாது இளைஞர்களுக்கு முஸ்லிம் இமாம் அட்வைஸ்

பிரதமரை விமர்சிக்கலாம்; அவமதிக்க கூடாது இளைஞர்களுக்கு முஸ்லிம் இமாம் அட்வைஸ்

ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM

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புதுடில்லி, ஆக. 3–

‘‘ஜனநாயகத்தில் அரசின் கொள்கைகளை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்த, விமர்சிக்க உரிமை இருக்கிறது. அதற்காக பிரதமர் பதவியின் கண்ணியத்தை குறைக்கும் வகையில் அவதுாறாக பேசுவதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது,’’ என முஸ்லிம் மத தலைவரும், தலைமை இமாமுமான டாக்டர் இமாம் உமெர் அஹமது இல்யாசி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இளநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான ‘நீட்’ வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் கடந்த மாதம் நடத்திய போராட்டத்தில் பங்கேற்ற சிறுமி, பிரதமர் மோடி மற்றும் அவரது தாய் குறித்து அவதுாறாக பேசினார். பின்னர் தான் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டதாக அந்த சிறுமி விளக்கம் அளித்து மன்னிப்பு கோரினார்.

இந்த விவகாரம் குறித்து முஸ்லிம் மதத் தலைவரும், தலைமை இமாமுமான டாக்டர் இமாம் உமெர் அஹமது இல்யாசி நேற்று கூறியதாவது:

ஜனநாயகத்தில் அரசின் கொள்கைகளை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்த, அனைவருக்கும் உரிமை இருக்கிறது. அதே சமயம், அநாகரிகமாகவும், அவதுாறாகவும் பிரதமர் குறித்து பேசக் கூடாது. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவரை இழிவாகவும், அவதுாறாகவும் பேசுவது, தேசத்தின் கண்ணியத்தையே பாதிக்கும்.

அரசியலில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் பிரதமர் பதவிக்கு உரிய மரியாதை தரப்பட வேண்டும். எனவே, இளைஞர்கள் அரசியல் துாண்டுதல்களுக்கு ஆளாகாமல், அமைதியான முறையில் தங்கள் கருத்துகளை முன்வைக்க வேண்டும். வன்முறை, அநாகரிகமான பேச்சு ஆகியவற்றை கைவிட வேண்டும். ஜனநாயக முறையில் பேச்சு நடத்தி தீர்வு காண முயல வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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