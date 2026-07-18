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வங்கதேச ஊடுருவல்காரர்களுக்கு உதவிய ஏழு பேர் மீது என்.ஐ.ஏ., வழக்கு பதிவு

வங்கதேச ஊடுருவல்காரர்களுக்கு உதவிய ஏழு பேர் மீது என்.ஐ.ஏ., வழக்கு பதிவு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:42 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:42 PM

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புதுடில்லி: வங்கதேசத்தில் இருந்து மேற்கு வங்கத்திற்குள் ஏராளமானோர் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவ உதவிய ஏழு பேர் அடங்கிய கும்பல் மீது தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.

நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் இருந்து, நம் நாட்டிற்குள் ஏராளமானோர் சட்டவிரோதமாக புகுந்து, பல்வேறு நகரங்களுக்கு சென்று தங்குவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக என்.ஐ.ஏ., எனப்படும் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், மேற்கு வங்கத்தின் வடக்கு 24 பர்கனாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள போங்கானை சேர்ந்த சஹாபுதீன் மண்டல் என்பவரிடம் என்.ஐ-.ஏ., அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.

இது குறித்து என்.ஐ-.ஏ., மூத்த அதிகாரி கூறியதாவது:

வங்கதேசத்தில் இருந்து மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள போங்கான், பாக்தா பகுதிகள் வழியாக சட்டவிரோதமாக மக்கள் ஊடுருவது தெரியவந்ததை அடுத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதற்கு மூளையாக மேற்கு வங்கத்தின் போங்கானில் தங்கியிருந்த சஹாபுதீன் மற்றும் அவரது ஆறு கூட்டாளிகள் செயல்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

எல்லை தாண்டி வருபவர்கள் சாலை வழியாக ஹவுரா கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கிருந்து ரயில் மூலம் டில்லி, மும்பை, புனே, குஜராத், ஹைதராபாத், பெங்களூர், சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர். வங்கதேசத்தில் இருந்து வருபவர்களிடம் இதற்காக பெரிய தொகையை சஹாபுதீன் மற்றும் அவரின் கூட்டாளிகள் பெற்றதும் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த கும்பல் எல்லைதாண்டி சட்டவிரோதமாக மக்களை அழைத்து வருவதுடன் மட்டுமல்லாமல், ஊடுருவியர்களை நாடு முழுதும் கடந்த செல்ல உதவும் வகையில் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட போக்குவரத்து பாதையையும் உருவாக்கியுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. சர்வதேச தொடர்புகளுடன் இந்த சதி திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் என்பதால் இது தொடர்பான விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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