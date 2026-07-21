எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் 2வது நாளாக முடங்கியது பார்லி.,
எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் 2வது நாளாக முடங்கியது பார்லி.,
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
– நமது சிறப்பு நிருபர் –: எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளியால், லோக்சபா, ராஜ்யசபா எந்த அலுவல்களுமின்றி தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக முடங்கியது.
பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. முதல் நாளில், ‘நீட்’ வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மீது போலீஸ் நடத்திய தடியடி உள்ளிட்ட விவகாரங்களை எழுப்பி காங்., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால், லோக்சபா, ராஜ்யசபா என இரு சபைகளும் எந்த அலுவல்களுமின்றி முடங்கின.
நேற்று, லோக்சபா தொடங்குவதற்கு முன், காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் உள்ளிட்டோர், சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை சந்தித்து, மாணவர்கள் மீதான அடக்குமுறை மற்றும் தேர்வு நெருக்கடியில் அரசின் பொறுப்பற்ற தன்மை குறித்து சபையில் விவாதிக்க அனுமதி கோரினர்.
இந்நிலையில், லோக்சபா கூடியதும், ‘நீட்’ வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் மாணவர்கள் மீதான போலீஸ் தடியடி குறித்து எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் முழக்கங்களை எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டனர். ‘‘விதிகளுக்குட்பட்டு எம்.பி.,க்களுக்கு பிரச்னைகளை எழுப்ப வாய்ப்பு வழங்கப்படும்,’’ என, சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா உறுதியளித்தார். எனினும், அமளி தொடரவே சபை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
மதியம் மீண்டும் சபை கூடியதும், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் மீண்டும் அமளியில் ஈடுபட, அடுத்தடுத்து ஒத்தி வைக்கப்பட்ட சபை, பின், நாள் முழுதும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. இதே நிலை தான், ராஜ்யசபாவிலும் காணப்பட்டது. தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக, எந்த அலுவல்களுமின்றி லோக்சபா, ராஜ்யசபா என இரு சபைகளும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டன.