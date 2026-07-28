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கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தவே பெல்லட் குண்டுகள்: டில்லி போலீஸ் தகவல்

கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தவே பெல்லட் குண்டுகள்: டில்லி போலீஸ் தகவல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

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புதுடில்லி: ‘நீட்’ நுழைவுத் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்து டில்லியில் நடந்த போராட்டத்தில் கடந்த 20ம் தேதி வன்முறை வெடித்த நிலையில், கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த இரண்டு சுற்று பிளாஸ்டிக் பெல்லட் குண்டுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இளநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத்தேர்வு- வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடங்கப்பட்டது. தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து, போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

முன்னதாக கடந்த 20ம் தேதி, பார்லி.,யை நோக்கி முற்றுகை போராட்டம் நடந்தபோது வன்முறை வெடித்தது. அப்போது மாணவர்கள் மீது பெல்லட் குண்டுகள் பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக காங்கிரஸ் குற்றஞ்சாட்டியது.

டில்லி போலீஸ் துறையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனவும் காங்கிரஸ் கூறியது.

இந்நிலையில், டில்லி போலீஸ் துணை கமிஷனர் உத்தரவின் பேரில், ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தாத ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இது குறித்து பார்லிமென்ட் சாலை போலீசாரின் பதிவேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரம்:

கடந்த 20ம் தேதி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியின் மண்டலம் – 1ல், டில்லி போலீஸ் துணை கமிஷனர் தலைமையில், அதிவிரைவு படையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது, போலீஸ் துணை கமிஷனரின் உத்தரவின்படி, உயிரிழப்பு ஏற்படுத்தாத சத்தம் மற்றும் வெளிச்சம் மட்டும் ஏற்படுத்தும் குண்டுகள், கண்ணீர் புகை குண்டுகள் மற்றும் பெல்லட் குண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

‘பிளாஸ்டிக் பெல்லட் துப்பாக்கிகளின் ஒரு சுற்றில் நான்கு குண்டுகள் இடம்பெறும். அவை, உடலைத் துளைக்கும் உலோக குண்டுகளிலிருந்து வேறுபட்டவை; அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதவை’ என போலீஸ் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்த வன்முறையில் நூற்றுக்கணக்கான போலீசார், சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்கள், அதிவிரைவு படையினரும் காயமடைந்தனர்.

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