பார்லியை நோக்கி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் பேரணி தடியடி, கண்ணீர் புகைக்குண்டு வீசி கலைத்தது போலீஸ்

பார்லியை நோக்கி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் பேரணி தடியடி, கண்ணீர் புகைக்குண்டு வீசி கலைத்தது போலீஸ்
பார்லியை நோக்கி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் பேரணி தடியடி, கண்ணீர் புகைக்குண்டு வீசி கலைத்தது போலீஸ்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
புதுடில்லி: ‘நீட்’ வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், பார்லி.,யை நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்றதால், ஒட்டுமொத்த டில்லியே ஸ்தம்பித்தது. பல்வேறு இடங்களில் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும், தடியடி நடத்தியும் கூட்டத்தை பாதுகாப்பு படையினர் கலைத்தனர்.
தலைநகர் டில்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில், ‘நீட்’ வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் கடந்த சில நாட்களாக போராட்டம் நடத்தினர். இதற்கு லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கும் ஆதரவு தெரிவித்து, 20 நாட்களுக்கும் மேல் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டார்.
அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்ததை அடுத்து, அவரை வலுக்கட்டாயமாக மருத்துவமனையில் டில்லி போலீசார் சேர்த்தனர். பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கிய நிலையில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே தலைமையில், அக்கட்சியினர் நேற்று பார்லி.,யை நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்றனர்.
இதையொட்டி, பார்லி., மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. கான்ஸ்டிடியூஷன் கிளப், படேல் சவுக், சாஸ்திரி பவன், ஆர்.பி.ஐ., கட்டடம், பார்லி., போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போராட்டக்காரர்கள் திரண்டனர். அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும் கூட்டத்தை பாதுகாப்பு படையினர் கலைத்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மேலும், டில்லியின் பல்வேறு இடங்களில் முன்னெச்சரிக்கையாக இன்டர்நெட் சேவையும் துண்டிக்கப்பட்டது. சட்டம் – ஒழுங்கை பராமரிக்க கூடுதல் துணை ராணுவப் படையினரும் பாதுகாப்பில் குவிக்கப்பட்டனர். முன்னெச்சரிக்கையாக, அருகில் உள்ள மெட்ரோ நிலையங்களின் வாயில்கள் மூடப்பட்டு, மக்களின் நுழைவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதால் பயணியர் நிலையங்களுக்குள்ளேயே சிக்கித் தவித்தனர்.
பேரணியில் டில்லி மட்டுமின்றி அருகே உள்ள மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களும், இளைஞர்களும் பங்கேற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. 20,000க்கும் மேற்பட்டோர் பேரணியில் பங்கேற்றதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையே, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கேவை போலீசார் தடுப்புக் காவலில் வைத்துள்ளதாக அக்கட்சியினர் தெரிவிக்கின்றனர். எனினும் இதை போலீசார் மறுத்தனர்.
பார்லி.,யை இணைக்கும் அத்தனை சாலைகளிலும் இளைஞர்கள், மாணவர்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் காணப்பட்டனர். இவ்வளவு பேர் எப்படி குவிந்தனர் என்பதை கண்டு பாதுகாப்பு படையினரே திகைத்துப் போனதாகக் கூறப்படுகிறது. மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் சரண் சிங் காலத்தில், விவசாயிகள் முற்றுகை போராட்டம் நடந்தது. அதன்பின், சமீபத்திய வரலாற்றில், இப்படி ஒரு பேரணி நடப்பது, 50 ஆண்டுகளில் இது தான் முதன்முறை என்கின்றனர் விபரம் அறிந்தோர்.