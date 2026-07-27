பீஹாரில் ஏ.கே., 47 துப்பாக்கியை பயன்படுத்திய போலீஸ்காரர் சஸ்பெண்ட்

பீஹாரில் ஏ.கே., 47 துப்பாக்கியை பயன்படுத்திய போலீஸ்காரர் சஸ்பெண்ட்
பீஹாரில் ஏ.கே., 47 துப்பாக்கியை பயன்படுத்திய போலீஸ்காரர் சஸ்பெண்ட்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
பாட்னா: பீஹாரில், ‘நீட்’ தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை நோக்கி, ‘ஏ.கே., 47’ ரக துப்பாக்கியால் சுட்டதாகக் கூறப்படும் போலீஸ்காரர் ஒருவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
பீஹாரில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முதல்வர் சாம்ராட் சவுத்ரி தலைமையில், தே.ஜ., கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள பாட்னா, சிவான், அவுரங்காபாத், பாகல்பூர், சீதாமரி உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில், கடந்த 25ல், நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்திய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மீதான போலீஸ் தடியடி ஆகியவற்றை கண்டித்து, இடதுசாரி மாணவர் அமைப்புகள் சார்பில், முழு கடையடைப்பு போராட்டம் நடந்தது.
சிவான் மாவட்டத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மாணவர்களை நோக்கி, போலீஸ்காரர் ஒருவர் ஏ.கே., 47 ரக துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்ற வீடியோ, சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது. இந்த விவகாரத்தை கையிலெடுத்த ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம், காங்., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள், ‘மாணவர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த அனுமதி அளித்தது யார்?’ என, கேள்வி எழுப்பின.
இந்நிலையில், போராட்டத்தின் போது மாணவர்களை நோக்கி, ஏ.கே., 47 ரக துப்பாக்கியால் சுட்டதாகக் கூறப்படும் போலீஸ்காரரை சஸ்பெண்ட் செய்து, சிவான் மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.பி., பூரன் குமார் ஜா நேற்று உத்தரவிட்டார். மேலும், இது தொடர்பாக துறை ரீதியான விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.