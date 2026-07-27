போஸ்டர் செய்தி –––––––––––––––––– 5 வயது சிறுவன் பிறப்புறுப்பில் சூடு போட்ட கொடூர ஆசிரியை

போஸ்டர் செய்தி –––––––––––––––––– 5 வயது சிறுவன் பிறப்புறுப்பில் சூடு போட்ட கொடூர ஆசிரியை
போஸ்டர் செய்தி –––––––––––––––––– 5 வயது சிறுவன் பிறப்புறுப்பில் சூடு போட்ட கொடூர ஆசிரியை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM
வாரணாசி, ஜூலை 28–
உத்தர பிரதேசத்தின் வாரணாசியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் ஐந்து வயது சிறுவன், அணிந்திருந்த பேன்ட்டில் சிறுநீர் கழித்ததால் ஆத்திரமடைந்த ஆசிரியை அவனது பிறப்புறுப்பில்சூடு போட்ட கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
உ.பி.,யின் வாரணாசியில் உள்ள பண்டேபூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் வழக்கறிஞர் கேசரி ஜெய்ஸ்வால். இவரது ஐந்து வயது மகன் அங்குள்ள தனியார் பள்ளியில் படிக்கிறான். இந்நிலையில் கடந்த 24ம் தேதி பள்ளியில் ஆசிரியை பிரித்தி குஷ்வாஹா பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்.
அப்போது சிறுவன் சிறுநீர் கழிக்க செல்லவேண்டும் என்று ஆசிரியையிடம் கேட்டுள்ளான். அவர் அனுமதிக்காததால் அவன் அணிந்திருந்த பேன்ட்டிலேயே சிறுநீர் கழித்துள்ளான். இதனால் கோபமடைந்த ஆசிரியை அவனை அருகேயுள்ள அறைக்கு அழைத்து சென்று கத்தியை சூடாக்கி அவனது பிறப்புறுப்பில் சூடு போட்டுள்ளார். இதில் அவனுக்கு காயம் ஏற்பட்டது.
சிறுவனின் பிறப்புறுப்பில் கொப்புளம் ஏற்பட்டிருப்பதை கண்டு பெற்றோர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இது குறித்து பள்ளி நிர்வாகத்திடம் பெற்றோர் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இதையடுத்து சிறுவனின் பெற்றோர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். ஆசிரியை, பள்ளி முதல்வர் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.