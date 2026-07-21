இளைஞர்களை தவறான வழிக்கு செல்லவிடாதீர்கள் சரியான திசையை காட்டி நல்வழிபடுத்துங்கள் தே.ஜ., கூட்டணி எம்.பி.,க்களுக்கு பிரதமர் ‘அட்வைஸ்’
இளைஞர்களை தவறான வழிக்கு செல்லவிடாதீர்கள் சரியான திசையை காட்டி நல்வழிபடுத்துங்கள் தே.ஜ., கூட்டணி எம்.பி.,க்களுக்கு பிரதமர் ‘அட்வைஸ்’
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
புதுடில்லி, ஜூலை 22–
‘‘இளைஞர்களை தவறான வழிக்கு செல்லவிடாதீர்கள்; சரியானை திசையை காட்டி அவர்களை நல்வழிபடுத்துங்கள்,’’ என தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.,க்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
‘நீட்’ வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக கோரி டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய நிலையில், நேற்று முன்தினம் அக்கட்சியினர் நடத்திய பேரணியில் வன்முறை வெடித்தது.
இந்நிலையில், பார்லி., வளாகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.,க்களின் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி, ‘‘இளைஞர்கள் தவறான வழிக்கு எளிதாக சென்றுவிடுவர். அப்படி செல்பவர்களை மீண்டும் நல்வழிபடுத்துவது சவாலான காரியம். எனவே, இளைஞர்கள் பாதை மாறாமல் செல்வதை தடுத்து நிறுத்தி, அவர்களுக்கு சரியான திசையை காட்ட வேண்டியது நம் பொறுப்பு,’’ என்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பார்லி., விவகாரத் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கூறியதாவது:
‘நீட்’ வினாத்தாள் கசிந்த தகவல் வெளியானதுமே, மத்திய அரசு விரைந்து செயல்பட்டதாக எம்.பி.,க்களிடம் பிரதமர் மோடி கூறினார். இது தொடர்பாக 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.
அதே சமயம், மாணவர்களின் எதிர்காலம் பாதிக்க கூடாது என்பதற்காக ‘நீட்’ மறுதேர்வு நடத்த முன்னுரிமை தரப்பட்டு, வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. அதன் முடிவுகளும் தாமதம் இல்லாமல் வெளியிடப்பட்டன.
எதிர்காலத்தில் வினாத்தாள் கசிவதை தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதமரும் தெரிவித்தார்.
தவறு செய்தவர்களை தப்பவிடாமல், அவர்களுக்கு சட்டப்படி கடுமையான தண்டனை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, நாட்டின் முன்னணி வழக்கறிஞர்கள் கொண்டு அரசு வழக்கை நடத்தி வருகிறது.
இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை பாழாக்கும் நடவடிக்கையில் யார் ஈடுபட்டாலும், அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்று தருவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பிரதமர் வலியுறுத்தினார்.
வினாத்தாள் கசிவு கட்சி அரசியல் சார்ந்த விவகாரம் அல்ல; தேச நலன் சார்ந்த விவகாரம். எனவே, கட்சி பாகுபாடுகளை மறந்து மாநில அரசுகள், மத்திய அரசுடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்த கூட்டத்தில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களுக்கும், பா.ஜ., தேசிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிதின் நபினுக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.