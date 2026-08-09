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ஜம்மு – காஷ்மீரில் 27 இடங்களில் ரெய்டு

ஜம்மு – காஷ்மீரில் 27 இடங்களில் ரெய்டு

ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

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பாரமுல்லா: ஜம்மு – காஷ்மீரில், தடை செய்யப்பட்ட ஜமாத் – இ – இஸ்லாமி அமைப்புடன் தொடர்புடைய, 27 இடங்களில் புலனாய்வு அமைப்புகள் நேற்று அதிரடி சோதனை நடத்தின.

பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள், பிரிவினைவாதம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதாக குற்றஞ்சாட்டி, ஜமாத் – இ – இஸ்லாமி என்ற அமைப்பை மத்திய அரசு தடை செய்தது. மேலும், இந்த அமைப்புக்கு எதிராக, ‘உபா’ எனப்படும் சட்டவிரோத நடவடிக்கை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஜம்மு – காஷ்மீரில் அந்த அமைப்புடன் தொடர்புடைய, 27 இடங்களில் புலனாய்வு அமைப்பினர் நேற்று சோதனை நடத்தினர். பாரமுல்லா மாவட்டத்தின் சோபோரில், இஸ்லாமி அமைப்பின் தலைவர்கள், உறுப்பினர்களின் வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் இந்த சோதனை நடந்தது. அப்போது, முக்கிய ஆவணங்கள், மின்னணு சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடக்கிறது.

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