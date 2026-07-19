ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களுக்கு 2 ஆண்டுகளில் ரூ.262 கோடி செலவு
ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களுக்கு 2 ஆண்டுகளில் ரூ.262 கோடி செலவு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM
ஜெய்ப்பூர்: ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளில் சம்பளம், அலவன்ஸ் உள்ளிட்டவற்றுக்காக, 262 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டது ஆர்.டி.ஐ., எனப்படும் தகவலறியும் உரிமை சட்டத்தில் தெரியவந்துள்ளது.
ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களுக்கு, 2024 – 25 மற்றும் 2025 – 26 நிதியாண்டுகளில் சம்பளம், பயண செலவு எவ்வளவு ஆனது என்பது குறித்து, ஆர்.டி.ஐ.,யில், சந்தர் சேகர் கவுர் என்பவர் கேட்டிருந்தார். இதற்கு ராஜ்யசபா செயலகம் அளித்த பதில்:
ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களுக்கு சம்பளம், படிகள், பயண செலவு போன்றவற்றுக்கு, 2024 – 25ல், 98 கோடி ரூபாய் செலவானது. இது, 2025 – 26ல், 163 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்தது. அதாவது ஒரே ஆண்டில், 65 கோடி ரூபாய் உயர்ந்தது. இரு ஆண்டுகளில் மட்டும் ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களுக்கு செலவிடப்பட்ட தொகை, 262 கோடி ரூபாய். இதில், உள்நாட்டு பயணம், சர்வதேச பயணம், அலுவலக செலவு மற்றும் மருத்துவ கட்டணங்களும் அடங்கும்.
கடந்த 2024 – 25ல், ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களின் சம்பளத்துக்கு, 25.71 கோடி ரூபாய், மருத்துவச் செலவாக, 8.2 கோடி ரூபாய், சுற்றுப்பயண செலவாக, 24.99 கோடி ரூபாய் செலவானது. 2025 – 26ல், சம்பளமாக, 44.6 கோடி ரூபாய், மருத்துவக் கட்டணமாக, 9.6 கோடி ரூபாய், சுற்றுப்பயணத்துக்கு, 36 கோடி ரூபாய், படியாக, 58.78 கோடி ரூபாய் செலவானது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.