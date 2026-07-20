உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகளுக்கு ஓய்வூதிய பலன்களில் பாகுபாடு கூடாது மாநிலத்திற்கு மாநிலம் விதிகள் வேறுபடுவதால் கோர்ட் அதிருப்தி

உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகளுக்கு ஓய்வூதிய பலன்களில் பாகுபாடு கூடாது மாநிலத்திற்கு மாநிலம் விதிகள் வேறுபடுவதால் கோர்ட் அதிருப்தி
உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகளுக்கு ஓய்வூதிய பலன்களில் பாகுபாடு கூடாது மாநிலத்திற்கு மாநிலம் விதிகள் வேறுபடுவதால் கோர்ட் அதிருப்தி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:31 PM
-–டில்லி சிறப்பு நிருபர்–
‘உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கால பலன்கள், அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு உயர் மட்டக் குழுவை உடனடியாக நியமிக்க வேண்டும்’ என, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாடு முழுதும், உயர் நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெறும் நீதிபதிகளுக்கு ஓய்வூதியம், மருத்துவ சலுகைகள், வீட்டு பராமரிப்பு உதவிகள் என அரசு சார்பில் பணிக்கால பலன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. எனினும், மாநிலத்திற்கு, மாநிலம் இந்த பலன்கள் வழங்கப்படுவதில் வேறுபாடுகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தவிர, ஒரு சில மாநிலங்களில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகளுக்கு முறையாக அரசின் சலுகைகள் சென்று சேர்வதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு, தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழ், அனைத்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளும் சமமான அந்தஸ்தை பெற்றவர்கள். எனவே, அவர்கள் எந்த மாநிலத்தில் ஓய்வுபெற்றாலும், அவர்களுக்கான ஓய்வூதிய பலன்கள் நாடு முழுதும் ஒரே மாதரியாகவே இருக்க வேண்டும்.
மாநில அரசுகள் தனிச்சையாக வெவ்வறு விதிகளை பின்பற்றுவதை அனுமதிக்க முடியாது. இதை தடுக்க மத்திய சட்டத் துறை செயலர் தலைமையில் உயர் மட்டக் குழுவை மத்திய அரசு உடனடியாக நியமிக்க வேண்டும்.
இக்குழு ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம், மருத்துவக் காப்பீடு மற்றும் பிற சலுகைகளை ஆய்வு செய்து, நாடு முழுதும் ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டு நெறிமுறையை உருவாக்க வேண்டும்.
ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகளை நடத்தும் விதத்தில் பாகுபாடு காட்டுவது நீதித்துறையின் கண்ணியத்தைக் குறைக்கும் செயல்.
இவ்வாறு அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.