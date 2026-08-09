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முன்னாள் முதல்வர் மம்தா வாகனம் மீது செருப்பு வீச்சு

முன்னாள் முதல்வர் மம்தா வாகனம் மீது செருப்பு வீச்சு

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில், திரிணமுல் காங்., தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி சென்ற வாகனத்தின் மீது மர்ம நபர்கள் செருப்பு வீசிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திரிணமுல் காங்., தொண்டர் ஒருவர், சமீபத்தில் போலீஸ் காவலில் உயிரிழந்தார். அவரது குடும்பத்தினரை சந்திக்க, அந்த மாவட்டத்திற்கு திரிணமுல் காங்., தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி சென்றார்.

பிஜ்பூர் பகுதியில் சென்ற போது, சாலை ஓரம் திரண்டிருந்த போராட்டக்காரர்கள் அவரது வாகனத்தை முற்றுகையிட்டு, ‘திருடி’ என கோஷமிட்டு, அவர் வாகனத்தின் மீது ஷூ, கற்கள் மற்றும் சேற்றை வீசியதாக கூறப்படுகிறது.

மம்தா பானர்ஜி கூறுகையில், ‘‘என் கார் மீது கற்கள், செருப்புகள் வீசப்பட்டன. இது திட்டமிட்ட சதி. நான் வருவதை போலீசுக்கு முன்பே தெரிவித்திருந்தேன். ஆனால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை. மேற்கு வங்கம் முழுதும் ரவுடிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது,’’ என்றார்.

இந்த தாக்குதலை கண்டித்த மேற்கு வங்க பா.ஜ., தலைவர் சமிக் பட்டாச்சார்யா, ‘‘இச்சம்பவத்தில் பா.ஜ.,வுக்கு தொடர்பில்லை. குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.

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