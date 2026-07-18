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உண்ணாவிரதம் இருந்த சோனம் மருத்துவமனையில் அட்மிட்

உண்ணாவிரதம் இருந்த சோனம் மருத்துவமனையில் அட்மிட்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM

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புதுடில்லி: ‘நீட்’ தேர்வில் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளை கண்டித்து, மாணவர்களுக்கு ஆதரவாக 21 நாட்களாக உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டிருந்த சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கை டில்லி போலீசார் அரசு மருத்துவமனைக்கு நேற்று மாற்றினர்.

‘நீட்’ தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் அது தொடர்பாக மாணவர்கள் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவங்களை கண்டித்து, டில்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில், காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர்.

அவர்களுக்கு ஆதரவாக, ஜூன் 28 முதல் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார். நேற்று 21வது நாளாக அவர் உண்ணாவிரதத்தை தொடர்ந்த போது, உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதாக கூறி, கூட்டத்திற்குள் சாதாரண உடையில் நுழைந்த டில்லி போலீசார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றினர்.

சிகிச்சை அளிக்க அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டதாகவும், டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு, தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது என்றும் போலீசார் கூறினர்.

கடந்த மூன்று வாரங்களில் வாங்சுக்கின் உடல்நிலை படிப்படியாக மோசமடைந்ததாக டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

உண்ணாவிரதம் துவங்கியதில் இருந்து அவர் சுமார் 9.5 கிலோ எடை இழந்துள்ளதுடன், அவரது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவுகளும் தொடர்ந்து மோசமடைந்ததாக கூறினர்.

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