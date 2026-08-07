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பிரதமருடன் சுக்பிர் சிங் பாதல் சந்திப்பு பா.ஜ., – அகாலி தளம் மீண்டும் கூட்டணி?

பிரதமருடன் சுக்பிர் சிங் பாதல் சந்திப்பு பா.ஜ., – அகாலி தளம் மீண்டும் கூட்டணி?

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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புதுடில்லி: டில்லியில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சிரோமணி அகாலி தள தலைவர் சுக்பிர் சிங் பாதல் நேற்று சந்தித்து பேசினார். இதனால், பா.ஜ.,வுடன் அக்கட்சி மீண்டும் கூட்டணி வைக்கவுள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பஞ்சாபில் முதல்வர் பகவந்த் சிங் மான் தலைமையில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு, 2027 பிப்ரவரியில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. இங்கு பிரதான எதிர்க்கட்சிகளில் ஒன்றாக, சுக்பிர் சிங் பாதலின் சிரோமணி அகாலி தளம் உள்ளது.

பா.ஜ., தலைமையிலான தே.ஜ., கூட்டணியில், 25 ஆண்டுகளாக அங்கம் வகித்த சிரோமணி அகாலி தளம், 2020ல் கொண்டு வரப்பட்ட திருத்தப்பட்ட வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது. பின், இந்த சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

இதன்பின், 2022 சட்டசபை தேர்தல், 2024 லோக்சபா தேர்தலில், பா.ஜ.,வும், சிரோமணி அகாலி தளமும் தனித்து போட்டியிட்டன. குறிப்பாக, லோக்சபா தேர்தலில் பஞ்சாபில் ஒரு தொகுதியில் கூட பா.ஜ., வெல்லவில்லை. சிரோமணி அகாலி தளம் ஒரேயொரு தொகுதியை மட்டுமே கைப்பற்றியது. கூட்டணி முறிந்த போதும், இரு கட்சிகளின் தலைவர்களும் அவ்வப்போது சந்தித்து பேசி வந்தனர். இது, மீண்டும் கூட்டணி உருவாகிறதா என்ற ஊகங்களை எழுப்பியது.

இந்த சூழலில், டில்லியில் உள்ள பார்லி., வளாகத்தில், பிரதமர் மோடியை சிரோமணி அகாலி தள தலைவர் சுக்பிர் சிங் பாதல் நேற்று சந்தித்து பேசினார். அப்போது, பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல், கள அரசியல் நிலவரம், கூட்டணி தொடர்பாக இருவரும் விவாதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், 25 ஆண்டு கால பழைய கூட்டணி, மீண்டும் உருவாகிறதா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

கூட்டணியை மீண்டும் புதுப்பிக்க, சிரோமணி அகாலி தளம், பஞ்சாப் பா.ஜ., பிரிவு, ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு ஆகியவை பச்சைக்கொடி காட்டி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. காங்கிரசில் இருந்து பா.ஜ.,வில் இணைந்த தலைவர்களும் இக்கூட்டணிக்கு விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாகவும், எனினும், இறுதி முடிவை பா.ஜ., மேலிடமே எடுக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

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