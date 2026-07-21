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/செய்திகள்/இந்தியா/ கணவரின் வேலைக்கு உலை வைக்கும் வகையில் மனைவி நடந்து கொள்வது மிக மோசமான செயல் குடும்ப தகராறு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பு

கணவரின் வேலைக்கு உலை வைக்கும் வகையில் மனைவி நடந்து கொள்வது மிக மோசமான செயல் குடும்ப தகராறு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பு

கணவரின் வேலைக்கு உலை வைக்கும் வகையில் மனைவி நடந்து கொள்வது மிக மோசமான செயல் குடும்ப தகராறு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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புதுடில்லி, ஜூலை 22–

‘குடும்ப தகராறு வழக்கில், கணவரின் வேலைக்கு உலை வைக்கும் வகையில், அவர் பணியாற்றும் அலுவலகத்துக்கு கடிதம் அனுப்புவது ஒரு மனைவி செய்யும் மிக மோசமான செயல்’ என, உச்ச நீதிமன்றம் கண்டித்துள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் காஜியாபாதை சேர்ந்த விமானப்படை அதிகாரிக்கும், அவரது மனைவிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால், இருவருக்கும் இடையே விவாகரத்து வழக்கு நடந்து வருகிறது.

இந்தச் சூழலில், கணவரின் நண்பர் ஒருவர், அந்த பெண் மீது அசாமில் அவதுாறு வழக்கு தொடர்ந்தார். இவ்வழக்கை காஜியாபாத் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றக் கோரி, அப்பெண் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இம்மனு நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா, நீதிபதி மகாதேவன் அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது கணவரின் நண்பர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘விமானப் படையில் அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் கணவர், சேவை விதிகளை மீறி, தனியாக தொழில் நடத்தி வருவதாக டில்லியில் உள்ள விமானப் படை அதிகாரிகளுக்கு மனைவி கடிதம் எழுதினார். அதன் காரணமாகவே, அப்பெண்ணுக்கு எதிராக அசாமில் அவதுாறு வழக்கு தொடரப்பட்டது’ என, வாதிட்டார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், ‘தம்பதியர் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு, விவாகரத்து கோருவது வேறு விஷயம். ஆனால், கணவரின் வேலைக்கு உலை வைப்பது, அவரது வாழ்வாதாரத்தை பறிப்பது ஒரு மனைவி செய்யும் மிக மோசமான செயலாகும். இதனால், விவாகரத்துக்கு பின் மனைவிக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஜீவனாசம்மும் குறையலாம்’ என, தெரிவித்தனர்.

மேலும், உச்ச நீதிமன்ற மத்தியஸ்த மையத்துக்கு இவ்வழக்கை அனுப்பி வைத்த நீதிபதிகள், குடும்ப தகராறை கணவன் – மனைவி இருவரும் சுமுகமாக பேசி தீர்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினர். மேலும், இரு தரப்பிலும் அளிக்கப்பட்ட அனைத்து புகார்களையும் வாபஸ் பெற வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர்.

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